В Забайкалье экс-руководителей госучреждения посадили за взятки на 18 млн

Размах афёр с госконтрактами поражает



В Чите суд вынес обвинительный приговор трём бывшим руководителям государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика» Забайкальского края: экс-директору Геннадию Литвинцеву, бывшему главному инженеру Константину Выжлову и бывшему заместителю директора Максиму Майорову. Литвинцев и Выжлов признаны виновными в восьми фактах получения взяток в крупном и особо крупном размерах, помимо этого, Литвинцеву предъявлено обвинение ещё по двум эпизодам получения взяток в крупных размерах. Майоров признан виновным в двух фактах оказания Литвинцеву и Выжлову посредничества во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края контролирует исполнение государственных контрактов на строительство автомобильных дорог, объектов жилищно-коммунального назначения, здравоохранения, образования, промышленного и гражданского строительства. Как установлено следствием и судом, осуждённые в 2013-2016 годах, занимая руководящие должности, получали «откаты» в виде процентов от общей суммы госконтрактов.



- Выжлов занимался поиском подрядчиков, готовых платить откаты, оказывал содействие руководителям юридических лиц в успешном прохождении аукционов и заключении контрактов, лично получал от них деньги в виде взяток. Литвинцев, являясь директором ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края, подписывал контракты с взяткодателями, обеспечивал им покровительство по службе при посредничестве Майорова, распределял суммы взяток, которые передавались ему Майоровым и Выжловым, - уточняет Следственное управление. – Минимальная сумма «отката» для Литвинцева и его соучастников составила 250 тысяч рублей за заключение контракта стоимостью 2,5 млн. рублей на выполнению работ по консервации здания церкви в селе Калинино Нерчинского района Забайкалья. Максимальная сумма взятки обвиняемым составила 12,5 млн. рублей в виде отката за контракт на строительство жилья семьям, пострадавшим от пожаров в 2015 году.



Взятки фигуранты дела получали как в служебных кабинетах ГКУ «Служба единого заказчика», так и в автомобилях и на квартирах взяткодателей в Чите.



- Следствием установлено, что на назначении Литвинцева в 2013 году на должность директора «Службы единого заказчика» Забайкальского края настоял тогда действующий губернатор Забайкальского края Константин Ильковский, состоящий в дружеских отношениях с обвиняемым и проработавший вместе с ним много лет в Республике Саха (Якутия). Назначенные Литвинцевым на должности в ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края Выжлов и Майоров также прибыли в Забайкалье из Якутии, где ранее работали в организациях и учреждениях, возглавляемых Ильковским и Литвинцевым, - говорится в сообщении СУ СКР по Забайкальскому краю.



Материалами дела доказано, что с марта 2014 по май 2016 года обвиняемые достигли соглашений с взяткодателями на получение откатов на общую сумму более 50 млн. рублей, но успели получить лишь часть взяток, на сумму около 18,4 млн. рублей. После, в связи с уходом Ильковского с поста губернатора Забайкальского края, уволились из ГКУ «Служба единого заказчика» и покинули регион.



Приговором суда Литвинцеву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в сумме 60 млн. рублей. Литвинцев также лишён государственной награды - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Выжлову назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы со штрафом в сумме 24 млн. Литвинцев и Выжлов будут отбывать наказание в колонии строгого режима.



Майорову назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн. рублей.

