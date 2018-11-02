На взятках попались сотрудники университета путей сообщения
В суд поступило уголовное дело в отношении двух преподавателей Иркутского университета путей сообщения. Они обвиняются в служебном подлоге, пособничестве в мелком взяточничестве и мелком взяточничестве, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
По версии следствия, преподаватели за определенные денежные суммы ставили студентам положительные оценки за зачёты и экзамены. Обвинение предъявлено по более чем 50 эпизодам получения взяток.
Двух преподавателей в Иркутске будут судить за взятки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Эвакуировали девять человек
Для начала нападавшие предложили поговорить «по душам»
На взятках попались сотрудники университета путей сообщения
Найти злоумышленника помогла служебная собака
Злоумышленник совершил 8 краж
Женщине сообщили, что её внук стал виновником ДТП
Тело нашла вернувшаяся с работы мать
Женщина полтора года вытягивала деньги из кассы
Мужчина в компании с другими вахтовиками выпил и приставал к пассажирам
Оно зафиксировано на восточном побережье
В Иркутской области суд вынес приговор 53-летнему бывшему машинисту автомотрисы
Выгорел моторный отсек
За денежное вознаграждение девушка занялась сексом с двумя мужчинами
Авария собрала пробку в сотых кварталах. ВИДЕО
Мужчина вырвал листы из уголовного дела с доказательствами