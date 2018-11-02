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Двух преподавателей в Иркутске будут судить за взятки

Двух преподавателей в Иркутске будут судить за взятки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На взятках попались сотрудники университета путей сообщения

В суд поступило уголовное дело в отношении двух преподавателей Иркутского университета путей сообщения. Они обвиняются в служебном подлоге, пособничестве в мелком взяточничестве и мелком взяточничестве, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.

По версии следствия, преподаватели за определенные денежные суммы ставили студентам положительные оценки за зачёты и экзамены. Обвинение предъявлено по более чем 50 эпизодам получения взяток.
суд взятка вузы
 
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