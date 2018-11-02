Двух преподавателей в Иркутске будут судить за взятки

На взятках попались сотрудники университета путей сообщения



В суд поступило уголовное дело в отношении двух преподавателей Иркутского университета путей сообщения. Они обвиняются в служебном подлоге, пособничестве в мелком взяточничестве и мелком взяточничестве, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.



По версии следствия, преподаватели за определенные денежные суммы ставили студентам положительные оценки за зачёты и экзамены. Обвинение предъявлено по более чем 50 эпизодам получения взяток.

