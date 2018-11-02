В Бурятии на Байкале произошло землетрясение

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Оно зафиксировано на восточном побережье



Подземный толчок был зафиксирован вечером в среду на восточном побережье озера Байкал в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.



Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 18:03 в точке с координатами 52.65 градусов северной широты 108.06 восточной долготы - в 17,5 км от села Гремячинск.



Энергетический класс сейсмособытия - 9,5, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3.

