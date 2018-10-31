В Забайкалье воры техники попались на краже кроссовок

При этом владелец магазина не обращался в полицию



В Агинском районе сотрудники полиции раскрыли кражи ценного имущества из местных магазинов.



В полицию поступило сообщение от работницы одного из рынков о том, что неизвестные с прилавка торговой точки похитили спортивные кроссовки. Сотрудники правопорядка задержали двух подозреваемых. Оказалось, что они причастны также к кражам из магазина цифровой техники.



Они в разные дни отжимали пластикового окна и дважды проникали в торговую точку. Похищали сотовые телефоны, наушники, колонки, зарядные устройства на общую сумму более 50 тысяч рублей. При этом владелец магазина не обращался в полицию. Часть похищенного имущества полицейским удалось изъять.



В отношении жителей посёлка Агинское возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





