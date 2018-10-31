При этом владелец магазина не обращался в полицию
В Агинском районе сотрудники полиции раскрыли кражи ценного имущества из местных магазинов.
В полицию поступило сообщение от работницы одного из рынков о том, что неизвестные с прилавка торговой точки похитили спортивные кроссовки. Сотрудники правопорядка задержали двух подозреваемых. Оказалось, что они причастны также к кражам из магазина цифровой техники.
Они в разные дни отжимали пластикового окна и дважды проникали в торговую точку. Похищали сотовые телефоны, наушники, колонки, зарядные устройства на общую сумму более 50 тысяч рублей. При этом владелец магазина не обращался в полицию. Часть похищенного имущества полицейским удалось изъять.
В отношении жителей посёлка Агинское возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье воры техники попались на краже кроссовок
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Преступный план разработал риелтор
При этом владелец магазина не обращался в полицию
Она получила условный срок
Пьяный мужчина напал на спящую женщину
В Забайкальске за сутки два раза угнали машины
Администратор вовремя нажал кнопку сигнализации
Мужчина отправится в колонию строгого режима
Вором оказался 21-летний парень
Составлен протокол об административном правонарушении
Он подозревается в убийстве в Поселье
Коллекцию монет с олимпийской символикой мужчина собирал 10 лет
Женщина умерла в реанимации
Страшную находку дети обнаружили, бегая по скотомогольнику
Он вырубил 22 сосны
Сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей