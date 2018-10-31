Забайкалка от обиды обвинила экс-сожителя в изнасиловании

Теперь за ложный донос она заплатит 36 тысяч
Суд в Чите рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Карымского района. Она сообщила в полицию ложные сведения о том, что её изнасиловал бывший сожитель.
29 апреля она приехала в Читу и из-за личной неприязни к экс-возлюбленному решила обратиться в полицию с заявление об изнасиловании. Женщина хотела его проучить и привлечь его к уголовной ответственности. Следователи организовали проверку и выяснили, что женщина всех обманула.
Было возбуждено уголовное дело в отношении самой заявительницы по признакам преступления «Заведомо ложный донос о совершении преступления».
Суд назначил женщине наказание с учётом в виде штрафа в размере 36 000 рублей с рассрочкой выплаты в течение 2 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
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