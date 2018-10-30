В Забайкалье найдено около 700 пропавших детей

Как правило, все пропавшие находятся в кратчайшие сроки



В этом году в Забайкальском крае зарегистрировано 687 сообщений об уходе несовершеннолетних из дома и социальных учреждений. Как правило, все пропавшие подростки находятся сотрудниками полиции в кратчайшие сроки и возвращаются родителям или официальным представителям, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Более 70 % детей уходят из соцучреждений и делают это неоднократно. Для устранения подобных случаев с руководством и педагогами проводятся разъяснительные беседы. Полицейские выясняют причины самовольных уходов детей, направляют предписания на устранение имеющихся проблем.



Если ребёнок уходит из дома, то семья попадает под особый контроль со стороны сотрудников полиции. Во избежание повторных случаев с ними проводится профилактическая работа.





