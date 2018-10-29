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Жителя Иркутской области поймали с мешком «травки»

Жителя Иркутской области поймали с мешком «травки»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Оперативники Иркутской области остановили на улице 47-летнего жителя посёлка Тайтурка. Подозрение полицейских вызвал мешок в руках мужчины.

В ходе досмотра в пакете обнаружено вещество зелёного цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Проведённая экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной. Вес наркотика составил 2 килограмма 100 грамм, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Мужчине грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
наркотики
 
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