У забайкалки нашли 5 кг «травки»

В посёлке Атамановка у девушки изъяли коноплю
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Читинскому району при проверке оперативной информации о возможном хранении наркотических средств в промышленном здании посёлка Атамановка обнаружили у одной из работниц цеха пакет с растительной массой с характерным запахом конопли. Всего полицейские изъяли у жительницы Борзинского района около пяти килограммов наркотических веществ.
Изъятое вещество направлено на исследование, по результатам которого в отношении 28-летней женщины будет принято процессуальное решение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
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