У забайкалки нашли 5 кг «травки»

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Читинскому району при проверке оперативной информации о возможном хранении наркотических средств в промышленном здании посёлка Атамановка обнаружили у одной из работниц цеха пакет с растительной массой с характерным запахом конопли. Всего полицейские изъяли у жительницы Борзинского района около пяти килограммов наркотических веществ.



Изъятое вещество направлено на исследование, по результатам которого в отношении 28-летней женщины будет принято процессуальное решение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.