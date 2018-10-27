27 Октября

26 Октября

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В Забайкалье мужчину избили и отобрали у него кошелёк

Происшествия, 
Также у мужчины отобрали телефон 

В минувший четверг в пункт полиции «Кадалинский» поступило сообщение от 54-летнего жителя посёлка Восточный о том, что вечером неизвестные избили его и похитили сотовый телефон, деньги и банковские карты. Мужчина пояснил, что сначала молодые люди попросили закурить, а затем со спины напали на него, повалили на землю и стали избивать. Во время нападения они похитили из карманов кошелёк и телефон.

Сотрудниками уголовного розыска были установлены нападавшие. Злоумышленники доставлены в отдел полиции, от них получены признательные показания.

Один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Госпитализация потерпевшему не потребовалась. Похищенный телефон и банковские карты изъяты и возвращены владельцу. Денежные средства злоумышленники успели потратить, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

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