В Забайкалье мужчину избили и отобрали у него кошелёк



В минувший четверг в пункт полиции «Кадалинский» поступило сообщение от 54-летнего жителя посёлка Восточный о том, что вечером неизвестные избили его и похитили сотовый телефон, деньги и банковские карты. Мужчина пояснил, что сначала молодые люди попросили закурить, а затем со спины напали на него, повалили на землю и стали избивать. Во время нападения они похитили из карманов кошелёк и телефон.



Сотрудниками уголовного розыска были установлены нападавшие. Злоумышленники доставлены в отдел полиции, от них получены признательные показания.



Один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.



Госпитализация потерпевшему не потребовалась. Похищенный телефон и банковские карты изъяты и возвращены владельцу. Денежные средства злоумышленники успели потратить, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



