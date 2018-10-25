Иркутянка лишилась 7 тысяч, надеясь получить работу в Германии



Через некоторое время ей снова позвонили и сообщили, что сотрудники службы безопасности якобы одобрили её кандидатуру, однако для оформления визы в Германию необходимо перевести 7 тысяч рублей.



После того как потерпевшая перевела деньги на указанные в сообщении реквизиты банковской карты, номер мобильного телефона работодателя оказался недоступен. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция напоминает гражданам: злоумышленники всё чаще используют дистанционный метод завладения чужими деньгами, а доверчивые соискатели нередко сталкиваются со странными предложениями, которые заканчиваются потерей денег, но никак не получением новой должности. Помните, если кто-либо навязывает вам платные услуги для получения работы — это, скорее всего, мошенничество. Добросовестный работодатель никогда не будет просить плату за трудоустройство, дополнительные услуги.



В Иркутске 40-летняя женщина стала жертвой обмана. Потерпевшая разместила на одном из сайтов объявление о поиске работы. Через какое-то время ей позвонил неизвестный и предложил вакансию врача в клинике Германии с зарплатой в размере 80 тысяч рублей. Собеседник оперировал медицинскими терминами, и доверчивая гражданка всерьёз задумалась над его предложением.