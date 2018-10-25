Верховный суд исключил отягчающее обстоятельство
Приговором Кабанского районного суда Бурятии женщина приговорена к одному году лишения свободы за сообщение в органы полиции заведомо ложных сведений о якобы совершённом преступлении средней тяжести. По совокупности с предыдущим приговором, которым она признана виновной в убийстве приятеля, окончательно ей назначено 9 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Первым заместителем прокурора республики, в связи с неправильным применением закона при назначении наказания, принесено кассационное представление об изменении судебного решения.
Признавая обоснованными доводы представления, президиум Верховного суда Бурятии исключил отягчающее обстоятельство и смягчил наказание в соответствии с законом, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии хулиганке и убийце смягчили приговор
Происшествия, Фото:
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