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В Бурятии хулиганке и убийце смягчили приговор

В Бурятии хулиганке и убийце смягчили приговор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Верховный суд исключил отягчающее обстоятельство

Приговором Кабанского районного суда Бурятии женщина приговорена к одному году лишения свободы за сообщение в органы полиции заведомо ложных сведений о якобы совершённом преступлении средней тяжести. По совокупности с предыдущим приговором, которым она признана виновной в убийстве приятеля, окончательно ей назначено 9 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Первым заместителем прокурора республики, в связи с неправильным применением закона при назначении наказания, принесено кассационное представление об изменении судебного решения.

Признавая обоснованными доводы представления, президиум Верховного суда Бурятии исключил отягчающее обстоятельство и смягчил наказание в соответствии с законом, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
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