В Бурятии хулиганке и убийце смягчили приговор

Верховный суд исключил отягчающее обстоятельство



Приговором Кабанского районного суда Бурятии женщина приговорена к одному году лишения свободы за сообщение в органы полиции заведомо ложных сведений о якобы совершённом преступлении средней тяжести. По совокупности с предыдущим приговором, которым она признана виновной в убийстве приятеля, окончательно ей назначено 9 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Первым заместителем прокурора республики, в связи с неправильным применением закона при назначении наказания, принесено кассационное представление об изменении судебного решения.



Признавая обоснованными доводы представления, президиум Верховного суда Бурятии исключил отягчающее обстоятельство и смягчил наказание в соответствии с законом, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

