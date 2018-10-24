1,5 года условно получил «чёрный лесоруб» в Бурятии

Сельчанин должен возместить ущерб, нанесённый лесному фонду







Заиграевский районный суд вынес приговор 55-летнему правонарушителю, обвиняемому в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере.Установлено, что житель Заиграевского района в апреле этого года ночью совершил незаконную рубку сосны. Он спилил 31 дерево общим объёмом более 15 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 120 тысяч рублей.- Гражданин характеризуется удовлетворительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном, также активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.Суд, рассмотрев все материалы дела, признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1,5 года. Кроме этого, сельчанин должен полностью возместить ущерб, нанесённый лесному фонду.Бензопила «STIHL» и денежные средства от продажи древесины будут обращены в доход государства.