Также он украл 22 тысячи рублей
В отдел полиции обратилась предприниматель из села Аргунск. Она сообщила о краже 22 тысяч рублей, 10 литров алкогольной продукции и продуктов питания из её магазина. Полицейские выяснили, что ночью неизвестные проникли в магазин, разобрав кладку печной трубы.
Через несколько минут поступила информация о том, что неизвестные пытались проникнуть и в другой продуктовый магазин, они частично разобрали кирпичную кладку.
Полученная оперативная информация позволила установить подозреваемого в совершении кражи. Задержанный признался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл алкоголь и продукты питания
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Скоро он пойдёт под суд
Родственник был в конфликте с женщиной
Полицейские пресекли несколько попыток перевозок незаконного нефрита
Также он украл 22 тысячи рублей
Он погиб до прибытия пожарных
Охотничье ружьё и добытая косуля изъяты
Бывший 51-летний зэк изнасиловал сразу двух девочек
Машинам нанесён серьёзный ущерб
Они ловили рыбу сетями и «экранами»
24-летний улан-удэнец устроил из гаража «кухню» для приготовления наркотика
Мужчина поверил сообщению о выигрыше, которое поступило на его телефон по мессенджеру
Скорая везла пациента
Вымогателей отправили в колонию общего режима
Правоохранители просят граждан посодействовать поисках
Проехать смогут только полноприводные машины на зимней резине