Забайкалец украл алкоголь и продукты питания

Также он украл 22 тысячи рублей



В отдел полиции обратилась предприниматель из села Аргунск. Она сообщила о краже 22 тысяч рублей, 10 литров алкогольной продукции и продуктов питания из её магазина. Полицейские выяснили, что ночью неизвестные проникли в магазин, разобрав кладку печной трубы.



Через несколько минут поступила информация о том, что неизвестные пытались проникнуть и в другой продуктовый магазин, они частично разобрали кирпичную кладку.



Полученная оперативная информация позволила установить подозреваемого в совершении кражи. Задержанный признался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

