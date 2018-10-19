Жительнице Черемхово вынесли приговор за незаконный сбыт наркотиков
В ноябре 2017 года женщина в магазине продала за 300 рублей наркотическое средство, известное как «скорость». Однако « покупателем» оказался сотрудник полиции
Вина подсудимой была установлена и доказана в суде. Несмотря на наличие у неё малолетнего ребёнка, суд не стал применять отсрочку отбывания наказания.
Женщина получила наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца исправительной колонии общего режима.
По информации прокуратуры Иркутской области
В Иркутской области отправили за решётку сбытчицу «скорости»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Деятельное раскаяние не помогло прекратить уголовное дело
Жительнице Черемхово вынесли приговор за незаконный сбыт наркотиков
Смышлёный вор использовал современные технологии себе во благо
Взрывотехники были срочно вызваны на остановку общественного транспорта
Они выловили 250 хвостов рыбы
В Тарбагатайском районе проводятся ночные рейды по выявлению «черных лесорубов»
В «Ниссан» въехал «Приус»
Ущерб оценивается свыше трёх миллионов рублей
Они перебегали дорогу на красный сигнал светофора
Пьяный мужчина зашёл с камнем в полицейский отдел
Сейчас скрывшегося с места ДТП водителя разыскивают
В городе Усолье-Сибирское завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории реки Ангары
Он требовал водки
В машине у мужчин оказалось 50 хвостов рыбы
Они спаслись буквально чудом