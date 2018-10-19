В Иркутской области отправили за решётку сбытчицу «скорости»

Жительнице Черемхово вынесли приговор за незаконный сбыт наркотиков



В ноябре 2017 года женщина в магазине продала за 300 рублей наркотическое средство, известное как «скорость». Однако « покупателем» оказался сотрудник полиции



Вина подсудимой была установлена и доказана в суде. Несмотря на наличие у неё малолетнего ребёнка, суд не стал применять отсрочку отбывания наказания.



Женщина получила наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца исправительной колонии общего режима.





По информации прокуратуры Иркутской области

