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В Иркутской области отправили за решётку сбытчицу «скорости»

Происшествия, 
Жительнице Черемхово вынесли приговор за незаконный сбыт наркотиков

В ноябре 2017 года женщина в магазине продала за 300 рублей наркотическое средство, известное как «скорость». Однако « покупателем» оказался сотрудник полиции

Вина подсудимой была установлена и доказана в суде. Несмотря на наличие у неё малолетнего ребёнка, суд не стал применять отсрочку отбывания наказания.

Женщина получила наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца исправительной колонии общего режима.


По информации прокуратуры Иркутской области 
наркотики
 
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