Житель Бурятии убил приятеля выдергой за нотации

Мужчина упрекнул друга, что он сидит на шее пожилой матери



Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 октября в селе Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе Бурятии. Житель деревни позвал двух приятелей помочь постелить полы у него дома. После мужчины сели обмыть проделанную работу, вечером к ним присоединился их общий знакомый.



Спустя некоторое время между вновь прибывшим и одним из гостей, который ранее помогал хозяину дома с ремонтом, вспыхнула ссора. Первый начал оскорблять мужчину, высказывая недовольство его образом жизни – что он нигде не работает, ничем не занимается и сидит на шее своей пожилой матери. Тот, в свою очередь ответил, что сам в своей жизни разберётся.



Затем они продолжили конфликтовать уже во дворе: мужчина, упрекающий знакомого в разгульном образе жизни, ударил его несколько раз. Оскорблённый сельчанин решил наказать приятеля, читающего нотации - взял из дома металлическую выдергу, подошёл сзади и нанёс ему инструментом два удара по голове. Он упал, нападавший же зашёл обратно в дом - спать.



Тело потерпевшего было обнаружено утром. Смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.



Что касается остальных участников застолья, то третий ушёл незадолго до происшествия, а хозяин дома во время инцидента был в состоянии алкогольного опьянения и ничего не видел.



- Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Он ранее не судим, нигде не работает, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель руководителя Мухоршибирского МСО СУ СК РФ по РБ Дабажалсан Очиров.



Семьи у обвиняемого в преступлении жителя села нет. У потерпевшего остались супруга и двое дочерей.







