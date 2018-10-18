Мужчина упрекнул друга, что он сидит на шее пожилой матери
Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 октября в селе Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе Бурятии. Житель деревни позвал двух приятелей помочь постелить полы у него дома. После мужчины сели обмыть проделанную работу, вечером к ним присоединился их общий знакомый.
Спустя некоторое время между вновь прибывшим и одним из гостей, который ранее помогал хозяину дома с ремонтом, вспыхнула ссора. Первый начал оскорблять мужчину, высказывая недовольство его образом жизни – что он нигде не работает, ничем не занимается и сидит на шее своей пожилой матери. Тот, в свою очередь ответил, что сам в своей жизни разберётся.
Затем они продолжили конфликтовать уже во дворе: мужчина, упрекающий знакомого в разгульном образе жизни, ударил его несколько раз. Оскорблённый сельчанин решил наказать приятеля, читающего нотации - взял из дома металлическую выдергу, подошёл сзади и нанёс ему инструментом два удара по голове. Он упал, нападавший же зашёл обратно в дом - спать.
Тело потерпевшего было обнаружено утром. Смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.
Что касается остальных участников застолья, то третий ушёл незадолго до происшествия, а хозяин дома во время инцидента был в состоянии алкогольного опьянения и ничего не видел.
- Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Он ранее не судим, нигде не работает, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель руководителя Мухоршибирского МСО СУ СК РФ по РБ Дабажалсан Очиров.
Семьи у обвиняемого в преступлении жителя села нет. У потерпевшего остались супруга и двое дочерей.
Житель Бурятии убил приятеля выдергой за нотации
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщине был причинён тяжкий вред здоровью
Мужчина упрекнул друга, что он сидит на шее пожилой матери
Мужчина скупал древесину у «чёрных лесорубов» и вывозил из страны
Житель Иркутска осуждён за дачу заведомо ложных показаний в суде
Притон организовал 43-летний горожанин
На нарушителей возбуждают уголовные дела
Злоумышленник вырвал телефон у сотрудницы кафе, забыв при этом свой мобильник в заведении
Машины угнали в Иркутской области
Девушка активно сопротивлялась, расцарапав лицо и ударив злоумышленника в глаз
Мужчина «приобрёл» технику на сайте бесплатных объявлений
Полиция просит помощи в розыске подозреваемого
Его задержали ночью
Жена «заказала» мужа и скрывалась от следствия
Аферисты работали через соцсети
Он был пьян