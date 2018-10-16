На Байкале ловят омулёвых браконьеров

В ходе рейдов выявлено 7 фактов браконьерства



В октябре сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте совместно с сотрудниками Росгвардии по Иркутской области, и МВД России «Иркутское» провели рейдовые мероприятия в акватории озера Байкал, в ходе которых выявлено 7 фактов браконьерства. У предполагаемых преступников изъято около 300 особей омуля и орудия незаконного лова.



Двое нарушителей выявлено около посёлка Листвянка Иркутского района. По версии правоохранителей, мужчины на катерах с использованием спиннинговых удилищ, незаконно добыли рыбу в количестве более 70 штук, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

