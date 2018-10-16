В Иркутске пенсионер МВД обезвредил вооружённого угонщика

В ходе происшествия злоумышленник достал нож и попытался силой заставить сотрудника безопасности открыть ворота, чтобы угнать авто
Накануне в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о попытке хищения автомобиля «Тойота-Ленд-Крузер 200» с территории подземной парковки, расположенной на одной из центральных улиц Иркутска. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что сотрудник службы безопасности бизнес-центра, пенсионер МВД Альберт Чемезов по камере видеонаблюдения заметил, как неизвестный в маске проник в машину и попытался выехать с территории автостоянки. Мужчина незамедлительно заблокировал ворота и предпринял меры к задержанию вероятного злоумышленника. Последний представился знакомым хозяина автомобиля, который якобы попросил его перегнать авто. Однако бдительный охранник не позволил ему покинуть стоянку, тогда предполагаемый угонщик достал нож и попытался силой заставить сотрудника безопасности открыть ворота. В результате майор в отставке обезвредил злоумышленника, задержал его и удерживал до приезда полицейских, связав ему руки скотчем.
Позже сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник действовал не один. Его предполагаемого подельника, пытавшегося скрыться, задержали неподалеку от бизнес-центра.
Подозреваемыми оказались нигде неработающие жители Иркутской области в возрасте 34 и 36 лет. На месте происшествия полицейские нашли и изъяли у них специальные приспособления, использовавшиеся угонщиками для нейтрализации систем защиты транспорта. В настоящий момент задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным противоправным деяниям.
Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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