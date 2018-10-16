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В Бурятии двое полицейских купили 800 хвостов омуля

В Бурятии двое полицейских купили 800 хвостов омуля
Происшествия,  Фото:из архива
На них возбудили два уголовных дел

Двое сотрудников полиции ОМВД России по Кабанскому району попались на покупке большой партии запрещённого к продаже омуля. Сейчас идёт нерестовый период. 

Двое полицейских вместе с 50-летним местным жителем купили сразу 800 штук омуля у неизвестных продавцов.

Сейчас по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

- По материалам, предоставленным подразделением собственной безопасности МВД Бурятии и УФСБ региона, районным следственным отделом СУ СК России по Бурятия в отношении двух сотрудников полиции и жителя Кабанского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 175 Уголовного кодекса России «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём», - уточнили в МВД.

Кроме этого, в отношении полицейских возбуждено ещё одно уголовное дело - за злоупотребление должностными полномочиями.

В случае подтверждения вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители – привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. 

полиция омуль
 
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