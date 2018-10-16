В Бурятии двое полицейских купили 800 хвостов омуля





Двое сотрудников полиции ОМВД России по Кабанскому району попались на покупке большой партии запрещённого к продаже омуля. Сейчас идёт нерестовый период.Двое полицейских вместе с 50-летним местным жителем купили сразу 800 штук омуля у неизвестных продавцов.Сейчас по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.- По материалам, предоставленным подразделением собственной безопасности МВД Бурятии и УФСБ региона, районным следственным отделом СУ СК России по Бурятия в отношении двух сотрудников полиции и жителя Кабанского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 175 Уголовного кодекса России «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём», - уточнили в МВД.Кроме этого, в отношении полицейских возбуждено ещё одно уголовное дело - за злоупотребление должностными полномочиями.В случае подтверждения вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители – привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.