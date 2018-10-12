Забайкалка отдала лже-сотруднице банка 55 тысяч

Ей предложили кредит на выгодных условиях



Жительница Балейского района в Забайкалье перевела мошенникам около 55 тысяч рублей. К полицейским 28-летняя женщина обратилась в четверг. Она заявила, что у неё обманом украли деньги.



Потерпевшая нашла в интернете сайт одного из банков и обратилась по телефону за получением кредита на особо выгодных условиях. Ей перезвонил лже-работник банка и сообщил об одобрении заявки, однако сказал, что необходимо оплатить страховку и комиссию за перевод денег. Женщина выполнила условия и совершила перевод 55 тысяч рублей. После этого связь с якобы сотрудником банка прервалась, потерпевшая обратилась в полицию.



В этот же день в полицию поступило сообщение от жительницы села Урульга, у которой, после установки на телефон сомнительного мобильного приложения, неизвестные списали с банковских карт 12 тысяч рублей. Предположительно, вместе с приложением женщина скачала «вирус», с помощью которой мошенники дистанционно похищают деньги с банковских счетов, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан быть бдительными. За получением займов необходимо обращаться в проверенные финансовые организации, и обеспечивать особую сохранность мобильных телефонов, к которым подключена услуга «Мобильный банк».



