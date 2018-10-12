В прошлом году в дорожных авариях погибло на 13 человек больше
За 9 месяцев с начала года в Бурятии произошло 859 дорожно-транспортных происшествий, из них 434 в Улан-Удэ.
Всего в ДТП погибло 87 человек, за аналогичный период прошлого года -100. Более тысячи людей были травмированы (1161), в прошлом году было 1212 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии снизилось число погибших в ДТП
Происшествия, Фото:
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