В Тайшете вандалы оставили после бесчинств надпись «Нам так было удобнее»

Акт вандализма произошёл в Тайшете в ночь на 5 октября
Происходящее зафиксировали установленные на площади Юбилейной видеокамеры, сообщили в администрации города.
В десять часов вечера 4 октября четверо молодых людей взгромоздились на башню танка Т-34, памятникуа Великой Отечественной войне. Здесь парни устроили селфи.
- Затем они начали творить беззаконие: вырвали с корнем урны и скамейки, сгребли их в середину, и даже не побоялись оставить след – записку с надписью: «Нам так было удобнее». А дальше - больше. Подростки двинулись к Центральному скверу на Стройучастке, где также вырвали скамью и несколько урн, - сообщили в администрации Тайшета.
Сейчас вандалов разыскивает полиция.
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Акт вандализма произошёл в Тайшете в ночь на 5 октября
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