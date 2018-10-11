В Тайшете вандалы оставили после бесчинств надпись «Нам так было удобнее»









Происходящее зафиксировали установленные на площади Юбилейной видеокамеры, сообщили в администрации города.В десять часов вечера 4 октября четверо молодых людей взгромоздились на башню танка Т-34, памятникуа Великой Отечественной войне. Здесь парни устроили селфи.- Затем они начали творить беззаконие: вырвали с корнем урны и скамейки, сгребли их в середину, и даже не побоялись оставить след – записку с надписью: «Нам так было удобнее». А дальше - больше. Подростки двинулись к Центральному скверу на Стройучастке, где также вырвали скамью и несколько урн, - сообщили в администрации Тайшета.Сейчас вандалов разыскивает полиция.