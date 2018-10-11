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В Бурятии сгорели крыша, баня и выгорела квартира

В Бурятии сгорели крыша, баня и выгорела квартира
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Пожары случились в трёх районах республики

За сутки в Бурятии произошло 3 пожара. Первый из них случился в Тарбагатайском районе. В 10:40 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Нижний Саянтуй на улице Советская горит шлакоблочная кладовая. Пожар уничтожил крышу строения. На ликвидацию пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.

Следующее возгорание случилось в Северобайкальском районе. В 18:59 в посёлке Новый Уоян на улице Ладыженская загорелся 2-х квартирный брусовой дом. В результате пожара огнём повреждена изнутри квартира. Пламя потушили в 19:30, было задействовано 3 человека и 1 единица техники.

В 21:44 в Тункинском районе в посёлке Аршан на улице Заречная вспыхнула баня, которая была полностью уничтожена огнём. Пожар ликвидировали через 15 минут, было задействовано 4 человека и 2 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии. 
пожар
 
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