В Иркутской области обсудили развитие Байкальска

Власть, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Были затронуты вопросы реконструкции теплоснабжения города и ликвидации накопленного вреда



Развитие Байкальска обсудили на совещании под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Участие в заседании принял помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Валерий Попов.



Напомним, в декабре 2022 года была утверждена программа социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года. Реализация предусматривает два этапа. Как уточнили в министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области, на период до 2027 года программой предусмотрена реализация 35 мероприятий на сумму 47,5 млрд рублей.



На совещании обсудили вопросы реконструкции системы теплоснабжения города Байкальска и управление сетями тепло- и водоснабжения. Отметим, что в перспективе в городе планируется организовать электроотопление. Сегодня единственным источником теплоснабжения в Байкальске является угольная ТЭЦ. Она построена в 60-е годы прошлого столетия и находится в предаварийном состоянии. Требуется проведение компенсирующих мероприятий.



– В течение всего переходного периода ТЭЦ будет использоваться, а на её поддержание будут направлены средства из регионального бюджета. Финансирование будет сохранено вплоть до принятия решения о выводе ТЭЦ из эксплуатации, – отметил губернатор Игорь Кобзев.



Как проходит ликвидация накопленного экологического вреда на площадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) доложил руководитель проектного офиса «Байкал» федерального экологического оператора Александр Войцешко.



К работам на двух объектах комбината: территории цеха очистных сооружений (ЦОС) и полигоне «Бабхинский» – федеральный экологический оператор приступил в июне 2023 года. В соответствии с проектными решениями по приведению данных объектов в безопасное для окружающей среды и здоровья людей состояние предусматривается три основных направления работ: строительство технологической инфраструктуры, демонтаж расположенных на объектах зданий и сооружений, комплексная рекультивация нарушенных территорий.



– На данный момент мы расчистили территорию и приступили к строительным работам. На обоих объектах выполнено строительство всех железобетонных фундаментов под основные технологические здания, где впоследствии будет размещено основное технологическое оборудование. Ведутся строительные работы по созданию необходимой инженерной инфраструктуры для будущих очистных сооружений, на площадке ЦОС начат монтаж каркаса здания станции очистки щелокосодержащего стока, готовится основное технологическое оборудование, – отметил Александр Войцешко.



– Ожидаем, что уже в 2024 году в соответствии с текущим объёмом финансового обеспечения на площадке ЦОС будет завершено строительство всех основных и вспомогательных объектов технологической инфраструктуры, завершено изготовление оборудования, произведена его доставка на объект, монтаж, подготовка к пусконаладочным работам, – сказал Игорь Кобзев.



На полигоне «Бабхинский» также будет завершено строительство вспомогательных технологических объектов, будет частично доставлено и смонтировано основное технологическое оборудование (блок предочистки и блок переработки концентрата). Комплекс мероприятий по приведению объектов в безопасное состояние предполагается завершить в течение последующих четырёх лет, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

