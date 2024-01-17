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Бывший заместитель Байкальского транспортного прокурора получил назначение в Благовещенск

Бывший заместитель Байкальского транспортного прокурора получил назначение в Благовещенск
Власть,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Дмитрий Дитятковский уроженец Иркутска

Приказом Генерального прокурора РФ на должность Благовещенского транспортного прокурора назначен Дмитрий Дитятковский, ранее занимавший должность заместителя Байкальского транспортного прокурора.

Дмитрий Дитятковский родился в Иркутске в 1988 году. Окончил Волгоградскую академию МВД в 2011 году.

В 2006-2013 гг проходил службу в следственных отделах ГУ МВД России по Волгоградской области, следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, следственного управления СКР по Бурятии.

С 2013 года служит в органах прокуратуры. Занимал должности помощника Байкальского транспортного прокурора, заместителя Могочинского, Байкальского транспортных прокуроров.

15 января заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Вадим Курсов представил его коллективу Благовещенской транспортной прокуратуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2023 года был назначен новый Байкальский транспортный прокурор. Им стал 34-летний Андрей Ларионов, который ранее трудился заместителем Иркутского транспортного прокурора.

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