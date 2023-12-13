Города подпишут официальное соглашение
В Иркутске с рабочим визитом находится делегация из Маньчжурии. Её возглавляет председатель комитета пропаганды городского комитета Коммунистической партии Китая господин Ван Чанчунь. В состав делегации входят руководители направлений по связям со СМИ и творческими объединениями. Цель визита – обсуждение вопросов сотрудничества в сферах масс-медиа, туризма, культуры, образования, искусства и спорта.
На встрече присутствовали заместитель генерального консула КНР в городе Иркутске господин Сунь Чуаньцзян и третий секретарь территориального органа – представительства МИД России в Иркутске Дарья Башурова.
Председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман уточнила, что в последнее время связи двух муниципалитетов активизировались. В октябре 2022 года был подписан протокол о намерениях установления дружественных отношений. Сейчас идёт совместная работа по подготовке соглашения.
– Когда мы официально станем партнёрами, это ещё больше укрепит связь между нами. Очень важно, чтобы жители Иркутска и Маньчжурии получали правдивую, достоверную информацию о том, как живут люди в городах-побратимах, что происходит, какие настроения доминируют, – подчеркнула Татьяна Эдельман.
Глава китайской делегации отметил, что Маньчжурия и Иркутск в силу своего геополитического положения играют важную роль во взаимоотношениях двух государств.
– Я много раз бывал в Иркутске. Наши города обладают богатым культурно-историческим наследием и большим экономическим потенциалом. Перед нами стоит задача – укрепить дружеские, добрососедские связи, – сказал господин Ван Чанчунь. – Уверен, что сотрудничество будет развиваться. Искренне благодарю вас за тёплый приём!
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, гости побывали в редакциях СМИ, познакомились с журналистами, обменялись предложениями о взаимодействии в медиасфере.
Иркутск будет сотрудничать с Маньчжурией
Власть, Фото:
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