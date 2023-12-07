Бюджет Улан-Удэ принят во втором чтении

На образование, соцсферу, культуру и спорт будет потрачено до 50% от общих расходов



Вчера, 6 декабря, Улан-Удэнский городской совет провёл 46 сессию. Депутаты приняли главный финансовый документ столицы Бурятии во втором чтении, а также определились с тематикой 2024 года.



В год общественных и гражданских инициатив в Улан-Удэ расходы составят более 18 миллиардов, дефицит – около 400 миллионов.



- Бюджет – это документ, по которому мы будем жить весь следующий год. В 2024 он останется социально-ориентированным. Так, по предварительным подсчётам, на образование, соцсферу, культуру и спорт в 2024 году будет потрачено до 50% от общих расходов, - рассказал председатель комитета по финансам Дмитрий Путилин.



Депутаты единогласно приняли бюджет Улан-Удэ во втором чтении. Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев отметил, что необходимо увеличивать финансирование всех отраслей, но пока такой возможности нет. Поэтому, чтобы закрыть самые острые вопросы, депутаты регулярно приглашают на заседания структурные подразделения и, погружаясь в тему, слушают их нужды.



Всего было принято 9 решений, сообщили в пресс-службе горсовета.

