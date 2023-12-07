07 декабря

06 декабря

Популярное

Бюджет Улан-Удэ принят во втором чтении

Бюджет Улан-Удэ принят во втором чтении
Власть,  Фото:УУГСД
На образование, соцсферу, культуру и спорт будет потрачено до 50% от общих расходов

Вчера, 6 декабря, Улан-Удэнский городской совет провёл 46 сессию. Депутаты приняли главный финансовый документ столицы Бурятии во втором чтении, а также определились с тематикой 2024 года.

В год общественных и гражданских инициатив в Улан-Удэ расходы составят более 18 миллиардов, дефицит – около 400 миллионов.

- Бюджет – это документ, по которому мы будем жить весь следующий год. В 2024 он останется социально-ориентированным. Так, по предварительным подсчётам, на образование, соцсферу, культуру и спорт в 2024 году будет потрачено до 50% от общих расходов, - рассказал председатель комитета по финансам Дмитрий Путилин.

Депутаты единогласно приняли бюджет Улан-Удэ во втором чтении. Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев отметил, что необходимо увеличивать финансирование всех отраслей, но пока такой возможности нет. Поэтому, чтобы закрыть самые острые вопросы, депутаты регулярно приглашают на заседания структурные подразделения и, погружаясь в тему, слушают их нужды.

Всего было принято 9 решений, сообщили в пресс-службе горсовета.
Улан-Удэ ГорсоветУУ бюджет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье рассказали о новогоднем оформлении Читы
В Забайкалье рассказали о новогоднем оформлении Читы
Власть, 06.12.2023
В этом году украсят как традиционные места отдыха, так и новые площадки
В Бурятии рассказали о планах по благоустройству территорий
В Бурятии рассказали о планах по благоустройству территорий
Власть, 06.12.2023
Стали известны планы на следующий год
В Улан-Удэ увеличилось число пожаров в частном жилом секторе
В Улан-Удэ увеличилось число пожаров в частном жилом секторе
Власть, 06.12.2023
С начала октября этого года в столице Бурятии произошло 33 возгорания в домах и квартирах
Путин исполнит желание девочки побывать на Байкале
Путин исполнит желание девочки побывать на Байкале
Власть, 06.12.2023
Мечта исполнится в рамках акции «Ёлка желаний»
В Бурятии определили лучшего главу сельских поселений
В Бурятии определили лучшего главу сельских поселений
Власть, 05.12.2023
Им стал представитель Бичурского района
В Улан-Удэ провели переговоры по охране трансграничных вод
В Улан-Удэ провели переговоры по охране трансграничных вод
Власть, 05.12.2023
Следующая встреча пройдёт в Монголии
91 спортивный объект построен в Бурятии за последние пять лет
91 спортивный объект построен в Бурятии за последние пять лет
Власть, 05.12.2023
85 из них возведены в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным
В Бурятии суд пересмотрел приговор бывшему замминистра здравоохранения
В Бурятии суд пересмотрел приговор бывшему замминистра здравоохранения
Власть, 05.12.2023
Апелляцию подавали и Наталья Бухольцева, и сторона обвинения
Улаан-Yдэ хотодо 600-хи военно-транспортно авиациин полк шэнээр байгуулагдаба
Улаан-Yдэ хотодо 600-хи военно-транспортно авиациин полк шэнээр байгуулагдаба
Власть, 05.12.2023
1998 ондо угы хэгдэhэн полк Буряад Орондо дахяад шэнээр байгуулагдаба гэжэ Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов оорын телеграмм-каналда мэдээсэбэ
Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов сэрэгэй тусхайта операциин газараар ябаhан тухай хоорэбэ
Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов сэрэгэй тусхайта операциин газараар ябаhан тухай хоорэбэ
Власть, 04.12.2023
Хэдэн удэрэй туршада Донбасста, 36-хи армиин тогтоhон  газарта аша дунтэй уулзалгануудые унгэргоо
Глава Бурятии поздравил Хоринский район со столетием
Глава Бурятии поздравил Хоринский район со столетием
Власть, 04.12.2023
Торжественное мероприятие провели на прошлой неделе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^