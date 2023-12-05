Глава Бурятии ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире

Трансляцию назначили на 8 декабря
«Земляки, в эту пятницу, 8 декабря, проведу прямой эфир», - сообщил в своём телеграм-канале 5 декабря Алексей Цыденов.
Он призвал задавать вопросы в форме обратной связи на «Яндексе».
«Постараюсь ответить на все ваши вопросы прямо и без посредников», - отметил Цыденов.
На каких платформах или телеканалах будет организована трансляция, пока не сообщается.
Отметим, что в Бурятии сложилась традиция: глава республики проводит своё общение с народом до прямой линии президента страны. «Байкал-Daily» сообщал, что совмещённые прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина назначены на 14 декабря 2023 года.
Трансляцию назначили на 8 декабря
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