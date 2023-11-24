Главе Забайкалья вручили медаль «Участнику специальной военной операции»

Власть, Фото: Забайкальский центр социально значимой информации

Соответствующий приказ подписал Сергей Шойгу



Губернатора Забайкальского края Александра Осипова за отличия, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, наградили медалью «Участнику специальной военной операции». Соответствующий приказ подписал министр обороны России Генерал Армии Сергей Шойгу.



Как сообщили в Забайкальском центре социально значимой информации, награду глава региона получил из рук временно исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенанта Михаила Носулева.



- Когда формировались полки, и уходила на фронт наша прославленная 29 армия, Александр Михайлович не остался в стороне. Он постоянно во всех вопросах заинтересован, помогает нам. Сам непосредственно выезжает туда, сам разбирается. Помню всегда его в форме военной нашей экипированной, всегда заинтересованный во всем. Я искренне благодарен, - сказал Михаил Носулев во время торжественного вручения наград в правительстве Забайкальского края.

