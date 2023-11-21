9 посёлков Бурятии попали в перечень территорий северного завоза

Правительство утвердило перечень территорий северного завоза для их обеспечения жизненно важными товарами
Российское правительство утвердило перечень территорий северного завоза, куда при поддержке государства будут доставляться грузы с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В перечень территорий вошли населённые пункты 21 субъекта страны: республики Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Тыва; Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края; Амурская, Архангельская, Иркутская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Тюменская области; Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Так, в Бурятии в перечень попали посёлки Баунт, Бусани, Варваринский, Курорт Баунт, Окунёво, Уакит, Усть-Джилинда и Ципикан Баунтовского эвенкийского муниципального района; посёлок Давша Северо-Байкальского муниципального района.
В Забайкалье: сёла Неляты, Средний Калар, Чапо-Олого Каларского муниципального округа; населённый пункт Прииск Большая Речка, села Конкино, Менза, Семиозерье, Укыр и Шонуй Красночикойского муниципального района; посёлок Усть-Карск, сёла Аргун, Большие Боты, Верхние Куларки, Горбица, Лужанки, Мангидай, Нижние Куларки, Старолончаково, Усть-Начин, Усть-Черная, Чалбучи и Шилкинский Завод Сретенского муниципального района; сёла Гуля, Заречное, Моклакан и Средняя Олекма Тунгиро-Олекминского муниципального района; сёла Зелёное Озеро, Красный Яр, Тунгокочен, Ульдурга, Усть-Каренга и Юмурчен Тунгокоченского муниципального округа.
В Иркутской области: Бодайбинский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский муниципальные районы; деревни Малан, Нагатай и Тухум, село Байша Баяндаевского муниципального района; посёлки Карахун, Наратай, Озёрный, Первомайский, Тынкобь, Хвойный и Южный Братского муниципального района; деревни Вершина Ханды, Карнаухова, Коротково, Поперечная, сёла Верхнемартыново, Ермаки, Карам и Кутима Казачинско-Ленского муниципального района; деревни Тырка и Чинонга, село Вершина Тутуры Качугского муниципального района; деревня Нерха, сёла Алыгджер и Верхняя Гутара Нижнеудинского муниципального района; деревня Жемчугова, сёла Боярск, Марково, Омолой, Орлинга, Тарасово, Таюра и Турука Усть-Кутского муниципального района.
Также правительством принято постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза, в том числе по его мониторингу, утверждению маршрута и графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозок грузов северного завоза между морскими портами, координации деятельности органов власти в этой сфере. Об этом сообщает сайт правительства РФ.
9 посёлков Бурятии попали в перечень территорий северного завоза
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