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Региональные гранты и премии освободили от НДФЛ

Региональные гранты и премии освободили от НДФЛ
Власть,  Фото:pixabay.com
Изменения внесут в Налоговый кодекс РФ

На пленарном заседании верхней палаты парламента РФ, прошедшем 8 ноября, сенаторы одобрили поправки в закон «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в части освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) региональных и местных грантов, а также премий и единовременных выплат в связи с отдельными госнаградами, которые получают граждане.

В настоящее время норма об освобождении от НДФЛ действует на федеральном уровне для проектов, которые реализуются гражданами за счёт средств президентских грантов. Теперь закон предполагает предоставление налоговой преференции физлицам, которые принимают участие в конкурсных процедурах на получение грантов в денежной или натуральной форме, а также в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование за счёт бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ.

- Гранты, получаемые физическими лицами, как правило, направлены на развитие общественных инициатив, улучшение благоустройства городской среды, помощь незащищённым слоям населения, в том числе пожилым гражданам. Перечень таких мероприятий должен быть согласован высшим исполнительным органом субъекта РФ или решением представительного органа местного самоуправления. Предоставление возможности не платить налоги с таких грантов позволит направить больший объём средств на реализацию мероприятий по указанным направлениям, - прокомментировал сенатор РФ от Забайкалья Баир Жамсуев.

Кроме того, согласно одобренному закону, от НДФЛ освобождаются доходы в виде единовременного денежного поощрения, полученные в связи с награждением орденом или медалью ордена «Родительская слава», а также в связи с присвоением звания «Мать-героиня».

От НДФЛ освобождаются и предоставленные общественно-государственными движениями, созданными на основании федерального закона, доходы в виде грантов в денежной и (или) натуральной формах, полученные по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях (распространяется на доходы, полученные с 1 января 2023 года).

Закон, за исключением отдельных положений, вступит в силу со дня его официального опубликования.

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