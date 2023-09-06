Он отправился в Новый Заган и Мухоршибирь
6 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов выехал с рабочим визитом в Мухоршибирский район.
В селе Новый Заган Алексей Цыденов посетит школу, отремонтированную в рамках госпрограммы «Модернизация школьной системы образования». В школе он пообщается с юнармейцами и педагогами.
Также глава примет участие в открытии модельной библиотеки в селе Мухоршибирь. Объект модернизирован в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, Алексей Цыденов ответит на вопросы местных предпринимателей, встретится с активом населения и членами совета ветеранов.
Глава Бурятии работает в Мухоршибирском районе
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