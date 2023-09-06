Глава Бурятии работает в Мухоршибирском районе

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Он отправился в Новый Заган и Мухоршибирь



6 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов выехал с рабочим визитом в Мухоршибирский район.



В селе Новый Заган Алексей Цыденов посетит школу, отремонтированную в рамках госпрограммы «Модернизация школьной системы образования». В школе он пообщается с юнармейцами и педагогами.



Также глава примет участие в открытии модельной библиотеки в селе Мухоршибирь. Объект модернизирован в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Кроме того, Алексей Цыденов ответит на вопросы местных предпринимателей, встретится с активом населения и членами совета ветеранов.

