Представление прокуратуры получил глава Онохой
В посёлке Онохой убрали свалку по представлению прокуратуры Заиграевского района.
- Прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательств. Установлено, что в нарушение требований федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» земельный участок на улице Радиостанция в посёлке Онохой захламлён твёрдыми коммунальными отходами. Администрация посёлка длительное время не принимала меры по его очистке, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района внёс представление главе поселения. После этого мусор убрали.
В Бурятии свалку убрали после вмешательства прокуратуры
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 02.09.2023
Алексей Цыденов отдал предпочтение маслятам
Алексей Цыденов в День знаний побывал сразу на трёх школьных линейках
Нынешняя школа в плохом состоянии
Чимит Бальжинимаев побывал на школьной линейке
«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов
Власть, 31.08.2023
Он посетит три населённых пункта
Власть, 30.08.2023
Их задача была простой – максимально тормозить развитие нашей страны, считает Юрий Трутнев
Власть, 30.08.2023
Алексей Цыденов заявил, что с нового года они увеличатся сразу на 18%
Власть, 28.08.2023
Назначен первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии
Власть, 28.08.2023
Нарушение зафиксировала прокуратура
Полпред президента в ДФО поручил доработать поправки в закон об охране Байкала
Заседание прошло по видеоконференцсвязи
Он проверит ход строительных работ на крупных объектах
Власть, 24.08.2023
Они выполняли работу за отсутствующего коллегу
Власть, 22.08.2023
В республике он будет работать два дня