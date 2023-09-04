В Бурятии свалку убрали после вмешательства прокуратуры

Власть, Фото: прокуратура Бурятии

Представление прокуратуры получил глава Онохой



В посёлке Онохой убрали свалку по представлению прокуратуры Заиграевского района.



- Прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательств. Установлено, что в нарушение требований федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» земельный участок на улице Радиостанция в посёлке Онохой захламлён твёрдыми коммунальными отходами. Администрация посёлка длительное время не принимала меры по его очистке, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор района внёс представление главе поселения. После этого мусор убрали.



