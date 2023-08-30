«Избыточная жестокость в экологическом законодательстве создана при поддержке Гринпис* и WWF**»

Их задача была простой – максимально тормозить развитие нашей страны, считает Юрий Трутнев
В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» минприроды России в этом году доведёт до дальневосточных и арктических особо охраняемых природных территорий дополнительное финансирование, которое поручил обеспечить президент России. Парки и заповедники Дальнего Востока получат 200 млн рублей, а арктические территории – 32 млн рублей.
На следующий год эти суммы кратно возрастут. На эти деньги будут открыты пять визит-центров, 11 гостиниц, шесть санитарно-бытовых зон, и несколько десятков километров экологических троп.
Состояние туристической отрасли на Дальнем Востоке и в Арктике обсуждалось на межведомственном совещании, прошедшем под руководством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и первого заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина, сообщила пресс-служба полдпреда.
- Туристическая отрасль имеет важное значение, как с точки зрения развития экономики, так и с точки зрения возможности граждан отдохнуть, увидеть свою страну. Люди, которые побывали на Дальнем Востоке, стремятся узнать его лучше, принимают решение о реализации на его территории инвестиционных проектов. Обладая богатым природным потенциалом, Дальний Восток и Арктика дают возможность туристам посмотреть лучшие уголки природы – от океанского побережья до озера Байкал, от Ленских столбов Якутии до Уссурийской тайги, – сказал Юрий Трутнев.
Важнейшей задачей является сохранение уникальной природы Дальнего Востока. Для защиты природы в макрорегионе существуют 63 охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения. Это треть (30 %) от всех федеральных ООПТ России. По данным минприроды России, с начала года их посетило свыше 260 тыс туристов. А за весь прошлый год – почти 475 тысяч, что стало на 40 % больше, чем в 2021 году. Самые посещаемые территории – национальный парк «Земля Леопарда», Тункинский национальный парк, Забайкальский национальный парк и национальный парк «Алханай». На территории дальневосточных ООПТ работают 22 музея, 40 визит-центров, доступно свыше 17 тысяч километров эко-троп и маршрутов. Для туристов открыто 113 гостиниц.
- На создание туристкой инфраструктуры в этом году затрачено свыше 100 млн рублей. Так, например, в заповеднике «Байкальский» обустроили автостоянки и пешеходные дорожки. В заповеднике «Даурский» построили гостевые домики. В национальном парке «Ленские столбы» закупили мобильные гостевые дома, – доложил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.
В Арктической зоне РФ созданы 32 особо охраняемые природные территории федерального значения. С начала года их посетило 62,5 тыс человек. Рост числа туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 63%. Для посетителей работают 14 музеев, 24 визит-центра, доступно свыше 11 тысяч километров эко-троп и маршрутов. Открыто 117 гостиниц. По словам Мурада Керимова, на создание туристкой инфраструктуры в этом году затрачено 176 млн рублей. В частности, в Лапландском заповеднике установили столовую, а в национальном парке «Русская Арктика» закупили снегоходы для туристов.
Также развиваются новые направления турима, в том числе круизный туризм. В этом году освидетельствовано на пассажирский класс научно-исследовательское судно «Профессор Хромов». Сейчас судно выполняет круизные рейсы вдоль побережья Чукотки, где находится самый северный заповедник России «Остров Врангеля». Рейс продлится до 3 сентября, затем судно в порту Анадырь сменит пассажиров и отправится на юг, к Командорским островам и полуострову Камчатка. Круизная навигация продлится до октября. В следующем году на рейсы выйдет ещё одно судно – «Академик Шокальский»; сейчас оно находится в доке и проходит освидетельствование. В 2024 году в полную мощь заработает круизный тур «Ожерелье Байкала». В этом году успешно прошёл его пилотный запуск.
Рассмотрены вопросы защиты природы и контроля за соблюдением природоохранного законодательства. В прошлом году, на территории дальневосточных ООПТ, выявлено 136 фактов незаконной охоты и рыбалки. Наложено 1433 административных штрафа. В ДФО открыли почти 6 тыс административных протоколов и возбудили 97 уголовных дел. В арктических ООПТ выявлен 151 факт браконьерства. Наложено 363 административных штрафа. Всего в АЗРФ выявлено 2411 административных правонарушений, и 95 уголовных.
С 1 сентября вступает в силу закон о рекреации на особо охраняемых природных территориях. Он призван снизить административные барьеры для инвестиционной деятельности, привлечь внебюджетные источники финансирования для создания туристской инфраструктуры, и усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства при развитии туризма на ООПТ.
Обсуждались вопросы совершенствования природоохранного законодательства. Юрий Трутнев обратил отдельное внимание на необходимость достижения баланса между охраной природы и защитой жизни и здоровья граждан.
- В Российской Федерации разработано достаточно жёсткое экологическое законодательство. В то же время очевидно, что это законодательство должно работать в интересах граждан, соблюдать баланс между охраной природы и нормальной жизнью человека на территории. К сожалению, так не всегда происходит. Часто нормы законодательства, формально защищая природу, работают на противоположный результат – её разрушение, создают ненужные препятствия в осуществлении жизнедеятельности людей. Приведу пример. Если сейчас выйти на побережье озера Байкал, то мы увидим стоящие вдоль воды сотни палаток без какой-либо инфраструктуры. Все отходы жизнедеятельности попадают в озеро. При этом построить что-то на берегах Байкала достаточно затруднительно. Сегодня строительство гостиниц началось, но оно еще только на начальной стадии. Совершенно уверен в том, что правильно сбалансированное законодательство помогло бы не только создать необходимую для нашей страны инфраструктуру, но и защитить озеро Байкал.
Такая же ситуация на горе Мамай в Бурятии, где тысячи людей ежегодно катаются на лыжах, сноуборде, но при этом отсутствуют элементарные удобства и сохранению природы это не помогает. И уж совсем неприятной выглядит ситуация с остановкой семь дней назад Байкало-Амурской магистрали, вызванной сползанием железнодорожного полотна в связи с прорывом дамбы на реке Холодной. Своевременный ремонт дамбы не был осуществлен в силу запрета использования карьера, который размещался в 5 км от этой дамбы и уже использовался для её строительства. Характерно, что большинство таких ожесточений в законодательстве были созданы при активной поддержке Гринписа* (организация, признанная нежелательной в РФ) и WWF** (Всемирный фонд природы, признан в России иноагентом, его деятельность признана нежелательной в РФ), признанных сегодня иностранными агентами. Считаю, что их задача была простой – максимально тормозить развитие нашей страны. А наша задача – противоположная, – подчеркнул он.
Ранее Юрий Трутнев получил Минприроды России, Росводресурсам совместно с Республикой Бурятия и депутатами Госдумы доработать проект федерального закона «О внесении изменений в статью 251 федерального закона «Об охране озера Байкал» и статью 11 федерального закона «Об экологической экспертизе» ко второму и третьему чтениям в Госдуме и ускорить принятие поправок.
*организация, признанная нежелательной в РФ
**признан в России иноагентом, его деятельность признана нежелательной в РФ
«Избыточная жестокость в экологическом законодательстве создана при поддержке Гринпис* и WWF**»
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