Трутнев: «Никто не покушается на Байкал»

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Полпред президента в ДФО поручил доработать поправки в закон об охране Байкала



Вице-премьер правительства РФ – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил доработать поправки в закон «Об охране озера Байкал» ко второму и третьему чтению в Госдуме и ускорить их принятие.



Соответствующее поручение он дал Минприроды России, Росводресурсам совместно с Бурятией и депутатами Госдумы.



Законопроект был принят в первом чтении (из трёх необходимых) 11 июля. Документ предлагает внести поправки в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Согласно тексту пояснительной записки, сплошные санитарные рубки леса на Байкальской природной территории разрешат до конца 2030 года по ряду оснований, в том числе при строительстве автодорог, селезащитных и других гидротехнических сооружений, противопожарных разрывов и др. Это нужно в том числе для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения.



- Здесь присутствовали представители Минприроды и Росводресурсов. Они внесли в Государственную думу поправки в закон «О защите озера Байкал». Законопроект отвечает на ряд вопросы. Но не на все. Я попросил ещё раз доработать законопроект поправками, чтобы он позволял в случае таких рисков иметь возможность восстанавливать гидротехнические сооружения. Нам надо вместе – и правительству, и Государственной Думе – принимать законы в таком виде, чтобы они и природу берегли, и обеспечивали безопасность жизни людей. Никто не покушается на Байкал. Байкал – наша национальная и мировая сокровищница. Но в то же время вокруг озера жили и живут люди, рядом проходит магистральная инфраструктура. Текущая чрезвычайная ситуация – не единичный случай. Уровень воды в реке поднимается каждый год, происходят затопления территорий. Также люди не могут годами отремонтировать дорогу, ездят по ухабам - ремонт сделать нельзя. Это запрещает закон. Тогда надо поменять закон, чтобы люди жили в нормальных условиях, – подытожил вице-премьер.



