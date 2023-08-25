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Глава Бурятии начал рабочую поездку в Кяхтинский район

Глава Бурятии начал рабочую поездку в Кяхтинский район
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Он проверит ход строительных работ на крупных объектах

В пятницу, 25 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Кяхтинском районе.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, глава ознакомится с ходом строительных работ на крупных объектах, реализуемых в рамках государственных программ развития и нацпроектов. Вместе с членами правительства он посетит и те объекты, которые требуют ремонта или реконструкции.

Запланирован осмотр строящегося детского сада, строительной площадки на месте возведения дамбы и стройплощадки дома культуры. Также Алексей Цыденов посетит объекты, требующие обновления.

Также глава встретится с жителями района.
глава Бурятии Алексей Цыденов Кяхтинский район

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