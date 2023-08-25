Глава Бурятии начал рабочую поездку в Кяхтинский район

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Он проверит ход строительных работ на крупных объектах



В пятницу, 25 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Кяхтинском районе.



Как сообщили в пресс-службе правительства республики, глава ознакомится с ходом строительных работ на крупных объектах, реализуемых в рамках государственных программ развития и нацпроектов. Вместе с членами правительства он посетит и те объекты, которые требуют ремонта или реконструкции.



Запланирован осмотр строящегося детского сада, строительной площадки на месте возведения дамбы и стройплощадки дома культуры. Также Алексей Цыденов посетит объекты, требующие обновления.



Также глава встретится с жителями района.

