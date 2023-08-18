Путин поддержал предложения главы Бурятии по развитию общественного транспорта

Алексей Цыденов выступил на заседании Госсовета
17 августа в Кремле глава Бурятии Алексей Цыденов выступил на заседании Государственного Совета по вопросам развития общественного транспорта в стране. Алексей Цыденов возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Транспорт».
Глава Бурятии предложил президенту Владимиру Путину меры по развитию пассажирского транспорта, в том числе железнодорожных пассажирских пригородных перевозок.
Ключевой темой заседания стало обновление и увеличение автопарка во всех регионах.
- В последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей, и популярность общественного транспорта, в основном в крупных городах, заметно снижалась. Но эта тенденция сейчас постепенно меняется: всё больше людей предпочитают именно общественный транспорт как более быстрый, доступный и экономичный. Перед правительством и регионами стоят сейчас конкретные задачи по развитию перевозок. Поэтому наша важнейшая задача – обновление парка, - отметил Владимир Путин.
Президент заявил, что «опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность», и добавил, что сегодняшний уровень развития наших производственных мощностей позволяет справиться с этими задачами – при условии, что заказы предприятиям будут долгосрочными и чётко просчитанными.
Работа общественного транспорта находится в компетенции регионов. По словам президента, какие-то регионы способны обеспечить рентабельность этого хозяйства, какие-то – нет, но, создавать качественные и доступные условия для поездок нужно для всех жителей в городах, посёлках и в сёлах.
В послании к Федеральному Собранию этого года было предложено задействовать механизм инфраструктурных кредитов, в частности, в размере 50 миллиардов рублей для поставки автобусов в малые города и сельские поселения.
- Прошу также руководителей всех субъектов федерации рассмотреть возможности использования современных механизмов, таких как частно-государственное партнёрство, которое широко внедряется в том числе и в Москве, - обратился к присутствующим президент.
Как отметил руководитель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов, с учётом сроков эксплуатации, износа и освоения дополнительных перевозок, только по автобусам общая потребность до 2030 года составляет 65 тысяч.
Говоря о производственных мощностях, он подчеркнул, что промышленность страны справляется с поставленной задачей. Однако есть неравномерность: при наличии финансов отсутствуют долгосрочные заказы.
В части железнодорожных пассажирских пригородных перевозок также отмечается рост. Объём перевозок по сравнению с прошлым годом увеличился на 5%.
Алексей Цыденов также озвучил просьбы и предложения, выработанные в рамках предварительного семинара совместно с регионами, правительством, представителями науки, перевозчиками и производителями.
- Общая просьба всех регионов – это продлить действующую программу поддержки до 2030 года, в том числе предусмотрев, снижение среднего возраста автобусов и в целом парка транспортных средств, общественного транспорта; включение в программу транспортных средств высокого экологического класса: газомоторных, дизельных высоких технологических классов и электробусов. Есть потребность приобретения всех типов автобусов, - отметил Алексей Цыденов.
- При этом с учётом того, что финансово-экономические особенности у каждого субъекта свои, то просим долю регионального софинансирования устанавливать с учётом долговой нагрузки и бюджетной обеспеченности субъектов, - добавил он.
Также регионы заявили о необходимости продления программ по представлению специальных казначейских кредитов на обновление общественного транспорта на 2024–2026 годы. Это нужно для равномерных поставок, для исключения скачков цен, когда все субъекты федерации в конце года начнут одновременно покупать транспорт.
- Сейчас тоже непростая ситуация на федеральном уровне и в регионах. Я считаю, что вопросы организации общественных перевозок всеми видами транспорта должны относиться, условно, к защищённым статьям бюджета. Просил бы вашего поручения, чтобы и регионы, и соответствующие федеральные органы обратили внимание на приоритизацию расходов в части обеспечения деятельности общественного транспорта, - сказал Алексей Цыденов.
По итогам заседания Владимир Путин поддержал предложения участников Госсовета. Они будут доработаны в течение двух недель и представлены президенту.
Путин поддержал предложения главы Бурятии по развитию общественного транспорта
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 18.08.2023
Алексей Цыденов выступил на заседании Госсовета
Власть, 17.08.2023
«Буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России как многоконфессионального и многонационального государства»
Власть, 17.08.2023
Работы проводятся по нацпроекту
Мэр Улан-Удэ сделал несколько кадровых назначений
Он отметил возможные сферы сотрудничества с Бурятией
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 35 человек
Им стал Павел Кирдяпкин
Им стал Александр Костенко
Игорь Шутенков осмотрел проблемные участки на Левом берегу
Власть, 10.08.2023
В рамках ежегодной акции «Единой России» по сбору школьных принадлежностей «Собери ребёнка в школу» уже 55 тысяч детей по всей стране получили наборы для учёбы
Власть, 09.08.2023
Обзор главных политических событий текущей предвыборной кампании за неделю
Власть, 08.08.2023
Им стал выпускник УрГУ
Ранее она работала в администрации губернатора края
Приём будет проходить по предварительной записи
Также выпускники снова начнут получать серебряные медали