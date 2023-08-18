Путин поддержал предложения главы Бурятии по развитию общественного транспорта

Алексей Цыденов выступил на заседании Госсовета



17 августа в Кремле глава Бурятии Алексей Цыденов выступил на заседании Государственного Совета по вопросам развития общественного транспорта в стране. Алексей Цыденов возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Транспорт».



Глава Бурятии предложил президенту Владимиру Путину меры по развитию пассажирского транспорта, в том числе железнодорожных пассажирских пригородных перевозок.



Ключевой темой заседания стало обновление и увеличение автопарка во всех регионах.



- В последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей, и популярность общественного транспорта, в основном в крупных городах, заметно снижалась. Но эта тенденция сейчас постепенно меняется: всё больше людей предпочитают именно общественный транспорт как более быстрый, доступный и экономичный. Перед правительством и регионами стоят сейчас конкретные задачи по развитию перевозок. Поэтому наша важнейшая задача – обновление парка, - отметил Владимир Путин.



Президент заявил, что «опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность», и добавил, что сегодняшний уровень развития наших производственных мощностей позволяет справиться с этими задачами – при условии, что заказы предприятиям будут долгосрочными и чётко просчитанными.



Работа общественного транспорта находится в компетенции регионов. По словам президента, какие-то регионы способны обеспечить рентабельность этого хозяйства, какие-то – нет, но, создавать качественные и доступные условия для поездок нужно для всех жителей в городах, посёлках и в сёлах.



В послании к Федеральному Собранию этого года было предложено задействовать механизм инфраструктурных кредитов, в частности, в размере 50 миллиардов рублей для поставки автобусов в малые города и сельские поселения.



- Прошу также руководителей всех субъектов федерации рассмотреть возможности использования современных механизмов, таких как частно-государственное партнёрство, которое широко внедряется в том числе и в Москве, - обратился к присутствующим президент.



Как отметил руководитель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов, с учётом сроков эксплуатации, износа и освоения дополнительных перевозок, только по автобусам общая потребность до 2030 года составляет 65 тысяч.



Говоря о производственных мощностях, он подчеркнул, что промышленность страны справляется с поставленной задачей. Однако есть неравномерность: при наличии финансов отсутствуют долгосрочные заказы.



В части железнодорожных пассажирских пригородных перевозок также отмечается рост. Объём перевозок по сравнению с прошлым годом увеличился на 5%.



Алексей Цыденов также озвучил просьбы и предложения, выработанные в рамках предварительного семинара совместно с регионами, правительством, представителями науки, перевозчиками и производителями.



- Общая просьба всех регионов – это продлить действующую программу поддержки до 2030 года, в том числе предусмотрев, снижение среднего возраста автобусов и в целом парка транспортных средств, общественного транспорта; включение в программу транспортных средств высокого экологического класса: газомоторных, дизельных высоких технологических классов и электробусов. Есть потребность приобретения всех типов автобусов, - отметил Алексей Цыденов.



- При этом с учётом того, что финансово-экономические особенности у каждого субъекта свои, то просим долю регионального софинансирования устанавливать с учётом долговой нагрузки и бюджетной обеспеченности субъектов, - добавил он.



Также регионы заявили о необходимости продления программ по представлению специальных казначейских кредитов на обновление общественного транспорта на 2024–2026 годы. Это нужно для равномерных поставок, для исключения скачков цен, когда все субъекты федерации в конце года начнут одновременно покупать транспорт.



- Сейчас тоже непростая ситуация на федеральном уровне и в регионах. Я считаю, что вопросы организации общественных перевозок всеми видами транспорта должны относиться, условно, к защищённым статьям бюджета. Просил бы вашего поручения, чтобы и регионы, и соответствующие федеральные органы обратили внимание на приоритизацию расходов в части обеспечения деятельности общественного транспорта, - сказал Алексей Цыденов.



По итогам заседания Владимир Путин поддержал предложения участников Госсовета. Они будут доработаны в течение двух недель и представлены президенту.



