Столицы Тувы и Синьцзяна станут городами-побратимами

В республику приехала делегация автономного района Китая



В Туве работает делегация Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики во главе с заместителем председателя народного правительства СУАР КНР Лю Сушэ. Делегация прибыла с трёхдневным визитом, в ходе которого планирует поработать по вопросам промышленного, культурного, научного и туристического сотрудничества.



25 июля в доме правительства прошла встреча делегации с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.



- Синьцзян можно назвать одним из передовых регионов Китая по внешнеэкономической деятельности, и мы готовы наладить взаимодействие с Республикой Тыва, – отметил Лю Сушэ.



В настоящее время СУАР дорабатывает список проектов, по которым намерен установить сотрудничество с Тувой на период 2023 – 2027 гг. С российской стороны список таких проектов уже предоставлен. В феврале этого года был подписан протокол о побратимских отношениях между Кызылом и городом Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района, и СУАР намерен расширять список городов-побратимов. Также на встрече речь шла об углублении возможного сотрудничества в научно-технической и сельскохозяйственной отраслях.



Кроме этого, Лю Сушэ назвал Туву «хорошим другом и хорошим соседом» СУАР. Он выразил надежду, что после придания международного статуса аэропорту Кызыла в числе первых точек авиамаршрутов наряду с Улан-Батором будет и столица СУАР Урумчи. Также Лю Сушэ пригласил главу Тувы Владислава Ховалыга посетить СУАР уже в ближайшее время.



В числе отраслей, в сотрудничестве по которым заинтересован автономный регион КНР – транспорт, наука, сельское хозяйство и продовольствие. В составе нынешней делегации СУАР – представители научного, транспортного, торгового департаментов. Также регион готов укреплять сотрудничество через культурные, туристические и образовательные связи, обмен творческими коллективами и обучение студентов из Тувы – в регионе предусмотрены специальные стипендии для студентов из России и стран Центральной Азии.



В планах трёхдневного визита делегации СУАР в Туве – выезд в Тоджинский район и посещение ГОК «Лунсин». А также посещение туристической базы на озере Азас и озера Дус-Холь с целью ознакомления с туристическим и лечебным потенциалом водоёмов Тувы, и подписание соглашения между торгово-промышленными палатами Республики Тыва и СУАР КНР.



В четверг пройдёт ряд рабочих встреч между делегацией СУАР и правительством Тувы. Темой номер один для обеих сторон станет международный транспортный коридор, который, наряду с Казахстаном и Киргизией, может сделать Туву воротами из Китая на запад.



Встреча завершилась подписанием протокола о намерениях установить побратимские отношения между городом Кызыл и городом Урумчи – столицей Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР). Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

