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В Туве представили нового руководителя управления Росгвардии

В Туве представили нового руководителя управления Росгвардии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РТ
Им стал уроженец Красноярского края

В Туве главе республики Владиславу Ховалыгу нового руководителя представил заместитель командующего Сибирским округом войск нацгвардии генерал-майор Андрей Батрак. Управление Росгвардии по РТ возглавил полковник полиции Алексей Корниенко. В ходе встречи руководитель региона вкратце ознакомил Корниенко с социально-экономическим положением республики и принципами взаимодействия с правоохранительными органами.

Полковник полиции Алексей Николаевич Корниенко родом из села Новониколаевка Красноярского края. Окончил Сибирский юридический институт МВД России. Службу в органах правопорядка несёт с 1994 года. В рядах национальной гвардии пребывает с 2016 года. До назначения на должность начальника управления Росгвардии по Республике Тыва работал замначальника управления Росгвардии по Республике Хакасия. Принимал участие в специальной военной операции. Имеет государственные награды: медали «За отвагу», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Предыдущий руководитель тувинского управления Росгвардии Андрей Кука возглавил управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Астраханской области. Об этом сообщает официальный портал РТ.
Тува Росгвардия

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