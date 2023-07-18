В Туве представили нового руководителя управления Росгвардии

Власть, Фото: пресс-служба правительства РТ

Им стал уроженец Красноярского края



В Туве главе республики Владиславу Ховалыгу нового руководителя представил заместитель командующего Сибирским округом войск нацгвардии генерал-майор Андрей Батрак. Управление Росгвардии по РТ возглавил полковник полиции Алексей Корниенко. В ходе встречи руководитель региона вкратце ознакомил Корниенко с социально-экономическим положением республики и принципами взаимодействия с правоохранительными органами.



Полковник полиции Алексей Николаевич Корниенко родом из села Новониколаевка Красноярского края. Окончил Сибирский юридический институт МВД России. Службу в органах правопорядка несёт с 1994 года. В рядах национальной гвардии пребывает с 2016 года. До назначения на должность начальника управления Росгвардии по Республике Тыва работал замначальника управления Росгвардии по Республике Хакасия. Принимал участие в специальной военной операции. Имеет государственные награды: медали «За отвагу», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль «За отличие в охране общественного порядка».



Предыдущий руководитель тувинского управления Росгвардии Андрей Кука возглавил управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Астраханской области. Об этом сообщает официальный портал РТ.

