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Законопроект о старательской деятельности принят в первом чтении

Законопроект о старательской деятельности принят в первом чтении
Власть,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Пилотный период закона о старателях в Забайкалье будет длиться четыре года

Государственная Дума рассмотрела пакет законопроектов, направленных на урегулирование старательской деятельности, и приняла их в первом чтении. В конце марта этого года проект закона «О старательской деятельности» был одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности, в апреле внесён правительством в Госдуму.

Законопроект «О старательской деятельности» предоставляет гражданам России возможность легально добывать золото из непромышленных месторождений с использованием техники ограниченной мощности. Документ должен урегулировать добычу россыпного золота индивидуальными предпринимателями, определить условия осуществления старательской деятельности, сократить нелегальную добычу и оборот драгоценных металлов и помочь эффективнее использовать ресурсы бывших промышленных месторождений.

- Основные задачи, на решение которых направлен законопроект – стимулировать граждан к легальной добыче золота, помочь малому предпринимательству и создать новые рабочие места на территориях, где крупные месторождения золота уже отработаны, но есть потенциал для развития частного старательского бизнеса, – отметил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

После принятия закона добывать золото на старательских участках смогут граждане РФ, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Участки площадью до 10 га они смогут выбрать самостоятельно через специальный цифровой сервис. Взять землю в безвозмездное пользование можно только на три года, по истечении срока старатель сможет выбрать другой участок, либо продлить договор ещё на три года.

Среди ограничений, которые устанавливает законопроект: запрет на использование тяжёлой техники и химических веществ и проведение взрывных работ, раскопки на глубину не более 5 метров, добыча до 30 кг золота и возможность нанимать до 10 сотрудников. После окончания работ или срока аренды золотодобытчик должен провести на участке восстановительные работы и подать декларацию с их перечнем. В случае нарушения со старателем расторгнут договор безвозмездного пользования и запретят получать новый участок.

Сырье, которое добудут старатели, будет использоваться в соответствии с законодательством о драгоценных металлах, пояснил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков. Старатель не может хранить добытое золото на участке более трёх месяцев – он обязан заключить договор на вывоз добытого сырья с организацией, имеющей соответствующую лицензию.

- К самому золоту, которое старатель добыл, его допустят после того, как организация сдаст соответствующий металл на аффинаж. И он получит свою часть за вычетом попутных металлов, которые ему не могут принадлежать в силу закона, – добавил Волков.

После принятия законопроекта первые три года заниматься старательской деятельностью можно будет на территории нескольких пилотных регионов – субъектов ДФО, перечень которых укажут в документе ко второму чтению. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По информации Забайкальского центра социально значимой информации, закон «О вольном приносе» в случае его принятия будет длиться в пилотном периоде четыре года, а регионами, где планируется запустить его в первую очередь станут Забайкальский край и Магаданская область. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на пленарном заседании Госдумы 12 июля, пишет ТАСС.

- Законопроект будет действовать только в этих регионах в течение пилотных четырёх лет после принятия. Три года действует договор безвозмездного пользования, и один год – для подведения итогов первого этапа. В случае принятия законопроекта в первом чтении, ко второму мы соответствующим образом актуализируем финансово-экономическое обоснование применительно к условиям добычи именно в этих двух регионах, - процитировало Алексея Чекункова информагентство.

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