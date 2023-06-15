В ДФО запускают программу «Доступное арендное жилье»

Льготной арендой смогут воспользоваться специалисты и выпускники вузов



Регионы Дальневосточного федерального округа направили заявки на строительство 13 тыс. арендных квартир по программе создания доступного арендного жилья на Дальнем Востоке.



До конца года первые 42 квартиры смогут арендовать приморцы во Владивостоке. В этом году «Дом.рф» как оператор программы планирует заключить договоры долевого участия на покупку (строительство) 3 тыс. квартир на объектах, предложенных дальневосточными регионами, для последующей сдачи жилья в аренду.



- Председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин принял решение о строительстве не менее 10 тыс. квартир для молодых специалистов и студентов. Такое жильё также смогут получить сотрудники предприятий ОПК. Программа «Доступное арендное жилье в ДФО» вошла в перечень десяти стратегических инициатив правительства для обеспечения роста численности населения Дальнего Востока. Аренда данных квартир будет субсидироваться из федерального и региональных бюджетов, что позволит в несколько раз снизить ежемесячные платежи. Так, плата за двухкомнатную квартиру снизится в четыре раза – с 42 тыс. до 10,5 тыс. рублей в месяц. Планируем эту задачу решить к 2027 году, – ранее отмечал Юрий Трутнев.



Механизм реализации программы «Доступное арендное жилье в ДФО» разработан Минвостокразвития России совместно с Единым институтом развития в жилищной сфере «Дом.рф». Компания будет приобретать арендные квартиры у застройщиков по договорам долевого участия. Правительство России приняло распоряжение об увеличении уставного капитала на эти цели.



- Квартиры гражданам будут предоставляться в долгосрочную аренду через регионального оператора. Ставка будет ниже рыночной за счёт специальных условий финансирования: 1/3 субсидируется из федерального бюджета, ещё 1/3 – из регионального. Человек платит всего 1/3 арендной ставки, это примерно 1/4 от среднерыночного уровня, – рассказал генеральный директор «Дом.рф» Виталий Мутко.



- Льготной арендой смогут воспользоваться специалисты, которые приезжают в регион, либо выпускники вузов, устраивающиеся на работу на дальневосточные предприятия. Две трети арендной ставки будет субсидироваться из федерального и регионального бюджетов, либо заинтересованной в специалисте организацией, –пояснил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.



Всего планируется выкуп не менее 10 тыс. арендных квартир (или 510 тыс. кв. м, исходя из 51 кв. м на семью). Основные параметры программы и объём выкупа жилья планируется утверждать на президиуме правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Дальневосточные регионы определяют категории граждан, претендующих на получение льготного арендного жилья, исходя из региональной потребности и направленности программы (молодые специалисты, студенты, сотрудники предприятий ОПК), дальше предложения регионов утверждаются президиумом комиссии. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



