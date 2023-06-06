Глава Бурятии поручил провести день йоги

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Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил провести в Улан-Удэ день йоги. Идею ему предложил Генеральный консул Республики Индия во Владивостоке господин Сай Мурали, прибывший в Бурятию с рабочим визитом.Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на встрече господин Сай Мурали обратился с просьбой поспособствовать в организации Международного дня йоги, который ежегодно отмечается 21 июня по всему миру с 2014 года. В этом году во всех регионах Дальнего Востока, а также в Иркутской области, праздничные мероприятия состоятся с 17 по 21 июня.- В этой связи я предлагаю вам помочь с организацией праздника в Бурятии. Чтобы это было большим событием, в котором сможет принять участие и коллектив индийского танца, работающий в Улан-Удэ. Консульство ежегодно предлагает финансовую и другую поддержку для центров йоги и иных организаторов международного дня йоги в регионах. В этом году мы хотели бы поддержать центр йоги в Бурятии, чтобы ваш праздник йоги стал особенным, - отметил Генконсул Индии.Алексей Цыденов дал поручение организовать день йоги в Улан-Удэ.Помимо этого, на встрече глава Бурятии и Генконсул Индии обсудили перспективы сотрудничества двух республик. Так, Алексей Цыденов особо обратил внимание на сотрудничество в сфере оборонной промышленности, ведь Улан-Удэнский авиационный завод поставляет вертолёты в Индию.- У нас есть проект по вертолёту К-226, сегодня он немного приостановлен, но в целом у проекта перспективы хорошие, потому что он ориентирован на поставку вертолётов не только в Индию, но и по всему миру. К-226 на сегодня лучший вертоёет, который приспособлен для горных условий, для высокогорья, его рабочая зона - до 6 тысяч метров. В мире таких вертолётов нет, - отметил глава Бурятии.Алексей Цыденов также подчеркнул, что ещё одним перспективными направлением для сотрудничества является туризм. В частности, в интересы Бурятии входит привлечение инвесторов, готовых строить гостиницы на Байкале, а также простых туристов-путешественников.- Вы абсолютно верно отметили те сферы, в которых возможно развивать сотрудничество между Индией и Бурятией, - отметил господин Сай Мурали, - Прежде всего необходимо говорить об оборонном сотрудничестве и о вертолётах, которые выпускаются в Улан-Удэ. Индии, безусловно, сейчас необходимо военно-оборонное оборудование. Те современные технологии и оборудование высокого уровня, которое выпускается в Бурятии, представляют большой интерес для Индии. Мы согласны, что необходимо договариваться о дальнейшем приобретении техники и сотрудничестве в этом направлении. Это совершенно верное направление для дальнейшего сотрудничества, и в ближайшие месяцы продолжатся переговоры в отношении передачи технологий, - заверил он.Генконсул также подчеркнул, что возможно сотрудничество и в здравоохранении и фармакологии, потому что, по его словам, Индия является одним из лидеров в этой области. Также ещё одно из перспективных направлений - это возможность обучения индийских студентов на медицинских специальностях в Бурятии.Глава Бурятии рассказал, что в Улан-Удэ будет построен международный кампус, в котором объединятся студенты нескольких вузов. Также в нём будут жить и учиться студенты других стран. Он отметил, что республика будет рада видеть среди студентов представителей Индии.- Через два года кампус должен открыться, и медицинская составляющая будет в нем одной из основных, - отметил Алексей Цыденов.В завершение встречи глава Бурятии пригласил представителей Индии на Международный буддистский форум, который состоится в Бурятии 17-19 августа. Для участия в событии в республику приглашены участники из 14 стран.