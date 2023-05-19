Также среди центров новой системы отмечены Иркутская область и Калмыкия
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков 17 мая на совещании президента страны с членами правительства рассказал Владимиру Путину о новой программе развития образования и исследований в области востоковедения.
- Мы понимаем, что в России сложились признанные мировые центры востоковедения. Традиции российского востоковедения необходимо сохранять и приумножать. Спрос на это колоссальный, и мы считаем, что Приморье, Хабаровский и Забайкальский края, Бурятия, Иркутская, Томская области, Калмыкия и другие регионы должны стать центрами новой системы подготовки востоковедов и развития исследований в этой сфере, - пояснил Валерий Фальков.
Руководитель министерства отметил, что в его ведомстве в рамках новой программы намерены отдельно поддержать указанные регионы.
Как сообщает Забайкальский центр социально значимой информации, ранее и.о. ректора Забайкальского госуниверситета Оксана Мартыненко в своём телеграм-канале заявила, что на базе вуза в 2023 году откроется новая кафедра востоковедения. Подготовка бакалавров по востоковедению будет включать в себя знание экономики, политики, законодательства соседних Китая и Монголии. Выстроить работу по обучению ЗабГУ поможет институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова.
Забайкалье и Бурятия могут стать центрами развития востоковедения в России
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