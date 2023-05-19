Российские сенаторы провели выездное совещание в Иркутской области

Власть, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Они обсудили вопросы селезащиты в регионе и строительство межвузовского кампуса в Иркутске



Выездное совещание по вопросу реализации постановления Совета Федерации федерального собрания РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Иркутской области» прошло в Иркутске под руководством председателя комитета верхней палаты парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко.



В рамках осмотра объектов сенаторы познакомились с проектами берегоукрепления и благоустройства набережной Ангары, строительства областной детской больницы, межвузовского кампуса и другими.



Кроме этого, выездном заседании в правительстве региона обсудили необходимость строительства в Иркутской области селезащитных сооружений. На видео-конференц-связи с регионом находились заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.



-Региону необходимо софинансирование строительства девяти селезащитных сооружений. Проектно-сметная документация у Иркутской области имеется по всем этим объектам. Однако регион столкнулся со сложностью прохождения Главгосэкспертизы из-за невозможности указать источник финансирования объектов. Необходимо решить необходимо понимать, в какую из федеральных программу эти мероприятия можно внести, - сказал Андрей Шевченко.



Напомним, что ранее проблемные вопросы, связанные с необходимостью селезащиты, были озвучены губернатором Кобзевым на совещании с Заместителем Председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко.



-В результате программой социально-экономического развития Байкальского МО до 2040 года предусмотрено выделение в 2024 году 332 млн рублей на реконструкцию защитного сооружения Солзанского полигона. В качестве источника финансирования определены средства резервного фонда правительства Российской Федерации, - пояснил губернатор Игорь Кобзев.



Ориентировочная стоимость реконструкции защитного сооружения Солзанского полигона – 430 млн рублей. Таким образом, существует необходимость увеличения средств федерального бюджета программы на 98 млн рублей для обеспечения прохождения государственной экспертизы проекта инженерного сооружения Солзанского полигона.



Подробнее по вопросу необходимости строительства и реконструкции селезащитных сооружений в Иркутской области доложила министр природных ресурсов и экологии Светлана Трофимова.



Она подчеркнула, что Слюдянский район – это зона высокой опасности и риска, где угроза схода селевых потоков нарастает с каждым годом. Селеопасность усиливается и на фоне регулярного выпадения аномально высокого количества осадков. В зоне потенциальной опасности: Слюдянка и Байкальск, туристические базы, линии электропередач, федеральная автодорога Р258 «Байкал» и Восточно-Сибирская железная дорога. В зоне риска также озеро Байкал, вблизи которого расположен Солзанский полигон, в котором находится шламлегнин, золошлаковые отходы и надшламовая вода. В случае схода селей отходы БЦБК могут попасть в озеро.



-Решение проблемы одно – строительство новых и реконструкция имеющихся селезащитных сооружений, построенных ещё в 70-х годах прошлого столетия. Первоначальные шаги нами уже сделаны, проектная документация на реконструкцию девяти селезащитных сооружений протяжённостью 23 км в трех МО Слюдянского района разработана. На это направлено более 100,6 млн рублей. Стоимость строительства всех объектов селещащиты – около 6,3 млрд рублей, - сказала Светлана Трофимова.



Ситуацию прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев. Он подчеркнул, что создание селезащиты в Иркутской области необходимо. Вопрос будет дополнительно рассмотрен на федеральном уровне в ближайшее время.



- На заседании было принято решение, что руководство регионального минприроды встречается с коллегами из федерального ведомства, чтобы проработать необходимые решения. Необходимо обеспечить безопасность людей, сохранить природное богатство. Со своей стороны комитет Совета Федерации также окажет должную поддержку в решении вопроса селезащиты, мы будем поддерживать это направление, - подытожил Андрей Шевченко.



Ещё одним важным вопросом, который обсудили на заседании, стал подъём и утилизация затонувших судов в акватории озера Байкал и рек региона.



Для решения проблемного вопроса предложено рассмотреть варианты включения мероприятий в федеральный проект «Генеральная уборка» либо в новый, формируемый Минприроды России, федеральный проект, «Оздоровление водных объектов» со сроком реализации до 2030 года.



Также, на совещании был поднят вопрос создания межвузовского кампуса в Иркутске. Незадолго до начала заседания представители делегации Совета Федерации ФС РФ посетили Иркутский национальный исследовательский технический университет, где обсудили необходимость создания кампуса с представителями правительства региона, законодательного собрания, научной сферы и общественности.



– Подтверждаю заинтересованность в реализации этого проекта, мы вас поддерживаем. Уверен, благодаря совместному сотрудничеству все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены, – сказал Андрей Шевченко.



Правительством региона проведена работа по разработке концепции и бизнес-плана Иркутского межвузовского кампуса.



– В августе 2022 года была направлена заявка на участие в отборе проектов в рамках программы по созданию инновационной образовательной среды федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» нацпроекта «Наука и университеты». Проект иркутского кампуса вошёл в десятку лучших, но из-за ограниченности средств финансирования не получил. В настоящее время проект проходит корректировку с учётом уточнений Минобрнауки России, – рассказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.



Новая концепция предполагает строительство студенческого общежития на 2500 мест, гостиницы для преподавателей площадью 4,5 тысячи квадратных метров, где смогут разместиться 120 человек. Также на территории кампуса будет расположен спортивный комплекс с универсальным залом и 25-метровым плавательным бассейном и технопарк площадью 5 тысяч квадратных метров.



Кроме того, члены делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ посетили строительную площадку, где возводят Иркутское суворовское училище. Они на месте ознакомились с ходом работ, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

