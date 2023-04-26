26 апреля

25 апреля

Популярное

В Бурятии насчитали более 1800 госпабликов

В Бурятии насчитали более 1800 госпабликов
Власть, 
Лидерами по их количеству среди районов стали Еравнинский и Закаменский

В бурятском сегменте соцсетей сегодня насчитывается 1885 госпабликов. Их появление позволило наладить обратную связь с жителями республики и упростило получение информации. Первым такую практику внедрило Минсоцзащиты РБ, создавшее официальную страницу во «Вконтакте». В сообществе сотрудники ведомства отвечали в том числе на различные вопросы получателей соцуслуг.

Наиболее широкая сеть госпабликов сейчас – в системе здравоохранения. Собственный аккаунт есть у каждой медицинской организации Бурятии. Лидерами же по созданию официальных страничек среди муниципалитетов являются Еравнинский и Закаменский районы.

Скоро в госпабликах появятся виджеты госуслуг, благодаря которым все желающие смогут оставить обращение прямо в аккаунте госорганизации в соцсетях, рассказали в правительстве Бурятии.
соцсети правительство РБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии насчитали более 1800 госпабликов
В Бурятии насчитали более 1800 госпабликов
Власть, 26.04.2023
Лидерами по их количеству среди районов стали Еравнинский и Закаменский

Бывший зампред правительства будет давать советы главе Бурятии
Бывший зампред правительства будет давать советы главе Бурятии
Власть, 25.04.2023
Баир Цыренов займётся этим на общественных началах
В Забайкалье уволился и.о. вице-премьера
В Забайкалье уволился и.о. вице-премьера
Власть, 25.04.2023
Альберт Мусифуллин покинул пост зампреда правительства края по собственному желанию
Глава Кяхтинского района Бурятии покидает пост и уезжает в ДНР
Глава Кяхтинского района Бурятии покидает пост и уезжает в ДНР
Власть, 25.04.2023
Имя основного претендента на пост следующего главы района уже известно
Рабочая группа предложила единый федстандарт поддержки для семей участников СВО
Рабочая группа предложила единый федстандарт поддержки для семей участников СВО
Власть, 25.04.2023
Он включает минимально необходимый набор мер поддержки и допподдержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью
Министр сельского хозяйства Бурятии побывал в колонии
Министр сельского хозяйства Бурятии побывал в колонии
Власть, 25.04.2023
Он ознакомился с производственными возможностями
В Бурятии согласовали назначение нового руководителя администрации главы
В Бурятии согласовали назначение нового руководителя администрации главы
Власть, 24.04.2023
Кандидатуру Алдара Гулгенова одобрил Народный Хурал
В Бурятии чиновников обязали отчитываться о взятках в течение пяти дней
В Бурятии чиновников обязали отчитываться о взятках в течение пяти дней
Власть, 24.04.2023
В республике подкорректировали антикоррупционный закон 
Депутатов Хурала Бурятии сравнили с многоруким богом Шивой
Депутатов Хурала Бурятии сравнили с многоруким богом Шивой
Власть, 24.04.2023
Одного из депутатов не устроило, что коллеги голосуют на сессиях за других
«Бойцы были удивлены»: Депутаты из Бурятии рассказали о поездке в зону СВО
«Бойцы были удивлены»: Депутаты из Бурятии рассказали о поездке в зону СВО
Власть, 24.04.2023
Они побывали на передовой вместе со своим коллегой
Глава Бурятии поручил провести экспертизу по недостроенному корпусу энергетического техникума
Глава Бурятии поручил провести экспертизу по недостроенному корпусу энергетического техникума
Власть, 23.04.2023
Алексей Цыденов посетил несколько образовательных учреждений в Селенгинском районе
Глава Бурятии принял участие в общегородском субботнике
Глава Бурятии принял участие в общегородском субботнике
Власть, 23.04.2023
Всего в месячнике чистоты поучаствовали 35 тысяч улан-удэнцев
В Бурятии работает делегация минтруда РФ
В Бурятии работает делегация минтруда РФ
Власть, 21.04.2023
Они проинспектировали строящийся пансионат для пожилых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^