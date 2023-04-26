В Бурятии насчитали более 1800 госпабликов

Лидерами по их количеству среди районов стали Еравнинский и Закаменский
В бурятском сегменте соцсетей сегодня насчитывается 1885 госпабликов. Их появление позволило наладить обратную связь с жителями республики и упростило получение информации. Первым такую практику внедрило Минсоцзащиты РБ, создавшее официальную страницу во «Вконтакте». В сообществе сотрудники ведомства отвечали в том числе на различные вопросы получателей соцуслуг.
Наиболее широкая сеть госпабликов сейчас – в системе здравоохранения. Собственный аккаунт есть у каждой медицинской организации Бурятии. Лидерами же по созданию официальных страничек среди муниципалитетов являются Еравнинский и Закаменский районы.
Скоро в госпабликах появятся виджеты госуслуг, благодаря которым все желающие смогут оставить обращение прямо в аккаунте госорганизации в соцсетях, рассказали в правительстве Бурятии.
Лидерами по их количеству среди районов стали Еравнинский и Закаменский
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