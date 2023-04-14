Глава Бурятии призвал запустить производство противодроновых ружей

«Модели нужно доработать и запускать производство», - сказал он



Глава Бурятии Алексей Цыденов перед началом стратегической сессии по развитию IТ-технологий осмотрел специальную выставку. Среди разработок, которые он отметил, оказались противодроновые ружья. Они могут использоваться на СВО, пояснил глава.



- Модели нужно доработать и запускать производство, ведь мы можем закупать свои, а не иностранного производства, - цитирует Алексея Цыденова пресс-служба правительства республики.



Также «очень интересной» он назвал систему сканирования пространства, поиска всех источников радиосигналов. «Она позволяет обнаружить где находится дрон, который, например, ночью не видно и не слышно. Эту систему сейчас, безусловно, будем приобретать и внедрять», - сказал Алексей Цыденов.



13 апреля в Улан-Удэ прошла стратегическая сессия «Перспективы развития информационных технологий в Бурятии». На площадках Бурятского государственного университета собрались эксперты, представители научного сообщества, бизнеса, образования и власти. Они обсуждали, как развивать IТ-отрасль региона.



Отметим, эта сфера приобретает всё большую популярность у выпускников школ Бурятии - растёт число сдающих ЕГЭ по информатике, в республике работает 8 IT-кубов, мастерские «Молодые профессионалы». Ежегодно из вузов выпускается 173 человека по 10 направлениям, связанным с информационными технологиями.



