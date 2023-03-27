В Бурятии через суд отменили акт, нарушающий закон

Предполагалось лишение места в детсаду, если ребёнок не ходил в него полгода



После вмешательства прокуратуры Баунтовского района Бурятии был отменён муниципальный правовой акт, лишающий ребёнка права на место в детском саду. Соответствующий документ местные власти приняли в феврале 2023 года.



- Согласно внесённым изменениям, ребёнок лишался права на место в дошкольном образовательном учреждении в случае непосещения учреждения в течение шести месяцев. Это противоречит федеральному законодательству, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Глава Баунтовского района получил протест прокурора. По результатам его рассмотрения незаконный муниципальный правовой акт был отменён.



