Начальник Бурятской таможни проведёт приём граждан

Власть, Фото: Бурятская таможня

Приём проводится по предварительной записи



22 марта в 10 часов начальник Бурятской таможни Игорь Кокорин проведёт личный приём граждан.



- Личный приём граждан начальником Бурятской таможни проводится два раза в год. Приём проводится по предварительной записи. Граждане могут задать интересующие их вопросы, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



Желающим попасть на приём необходимо до 20 марта 2023 г. лично явиться в Бурятскую таможню (Улан-Удэ, ул. Виктора Военнова, 5) и подать письменное обращение.



Мероприятие состоится по адресу: ул. Коммунистическая, 47, каб. 109, приёмная президента РФ в Республике Бурятия.



Гражданам при себе необходимо иметь паспорт.



Получить дополнительную информация можно по телефонам: +7 (3012) 28 -90-77, 28 -90-28.



