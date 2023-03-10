10 марта

09 марта

Популярное

Начальник Бурятской таможни проведёт приём граждан

Начальник Бурятской таможни проведёт приём граждан
Власть,  Фото:Бурятская таможня
Приём проводится по предварительной записи

22 марта в 10 часов начальник Бурятской таможни Игорь Кокорин проведёт личный приём граждан.

- Личный приём граждан начальником Бурятской таможни проводится два раза в год. Приём проводится по предварительной записи. Граждане могут задать интересующие их вопросы, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Желающим попасть на приём необходимо до 20 марта 2023 г. лично явиться в Бурятскую таможню (Улан-Удэ, ул. Виктора Военнова, 5) и подать письменное обращение.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Коммунистическая, 47, каб. 109, приёмная президента РФ в Республике Бурятия.

Гражданам при себе необходимо иметь паспорт.

Получить дополнительную информация можно по телефонам: +7 (3012) 28 -90-77, 28 -90-28.

Таможня прием граждан

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Начальник Бурятской таможни проведёт приём граждан
Начальник Бурятской таможни проведёт приём граждан
Власть, 10.03.2023
Приём проводится по предварительной записи
Россия поможет Монголии в сфере здравоохранения
Россия поможет Монголии в сфере здравоохранения
Власть, 09.03.2023
Российские врачи окажут медицинские услуги монголам
Социальный проект «Брат отца» распространят в районы республики
Социальный проект «Брат отца» распространят в районы республики
Власть, 07.03.2023
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о запуске социального проекта «Брат отца»
И.о. зампреда правительства Забайкалья покинул пост
И.о. зампреда правительства Забайкалья покинул пост
Власть, 06.03.2023
Уволился по собственному желанию и.о. руководителя администрации губернатора края
Вице-премьер правительства России и глава Бурятии посетили «роддом для омуля»
Вице-премьер правительства России и глава Бурятии посетили «роддом для омуля»
Экономика, 02.03.2023
Виктория Абрамченко и Алексей Цыденов проконтролировали реконструкцию Большереченского рыбоводного завода 
В Бурятии затянули с отчётом о выполненных работах
В Бурятии затянули с отчётом о выполненных работах
Власть, 01.03.2023
Виновника привлекли к административной ответственности
Глава Бурятии показал по итогам февраля умеренный рост
Глава Бурятии показал по итогам февраля умеренный рост
Власть, 01.03.2023
«ПолитБрокер» опубликовал рейтинг губернаторов
Назначен новый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока
Назначен новый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока
Власть, 28.02.2023
Высокий пост получила Эльвира Нургалиева
США ввели санкции против главы Бурятии
США ввели санкции против главы Бурятии
Власть, 25.02.2023
«Что-то долго они раскачивались», - прокомментировал Алексей Цыденов
Горсовет Улан-Удэ поздравил жителей с Сагаалганом
Горсовет Улан-Удэ поздравил жителей с Сагаалганом
Власть, 21.02.2023
«Этот долгожданный праздник символизирует чистоту благих помыслов, гостеприимство, добрые надежды и самые светлые ожидания»
В Бурятии подвели итоги проведения прямых эфиров с зампредами
В Бурятии подвели итоги проведения прямых эфиров с зампредами
Власть, 20.02.2023
Большинство вопросов поступало с Евгенией Лудуповой
Глава Бурятии написал поэму «Родина в огне»
Глава Бурятии написал поэму «Родина в огне»
Власть, 19.02.2023
«Врагу нужны не только лишь ресурсы, не только рынки сбыта и контроль, в прицеле молодые души…» - говорится в ней
Владимир Путин увидит Улан-Удэ будущего
Владимир Путин увидит Улан-Удэ будущего
Власть, 17.02.2023
Президенту России представят мастер-план бурятской столицы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^