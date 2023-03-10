Приём проводится по предварительной записи
22 марта в 10 часов начальник Бурятской таможни Игорь Кокорин проведёт личный приём граждан.
- Личный приём граждан начальником Бурятской таможни проводится два раза в год. Приём проводится по предварительной записи. Граждане могут задать интересующие их вопросы, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
Желающим попасть на приём необходимо до 20 марта 2023 г. лично явиться в Бурятскую таможню (Улан-Удэ, ул. Виктора Военнова, 5) и подать письменное обращение.
Мероприятие состоится по адресу: ул. Коммунистическая, 47, каб. 109, приёмная президента РФ в Республике Бурятия.
Гражданам при себе необходимо иметь паспорт.
Получить дополнительную информация можно по телефонам: +7 (3012) 28 -90-77, 28 -90-28.
Начальник Бурятской таможни проведёт приём граждан
Власть, Фото:
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