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В Бурятии подвели итоги проведения прямых эфиров с зампредами

В Бурятии подвели итоги проведения прямых эфиров с зампредами
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство вопросов поступало с Евгенией Лудуповой

В Бурятии подвели итоги проекта «Разговор с правительством». На протяжении всей прошлой недели зампреды правительства республики в формате прямого эфира отвечали на востребованные вопросы граждан – каждый по своей отрасли.

Всего в проекте участвовали девять заместителей главы - Баир Цыренов, Евгений Луковников, Пётр Мордовской, Игорь Зураев, Евгения Лудупова, Иван Альхеев, Галсан Дареев, Всеволод Мухин и Екатерина Кочетова.

По итогам проекта, наибольшее количество зрителей и вопросов собрал эфир с Евгенией Лудуповой – зампредом, курирующая социальную сферу и занимающая пост министра здравоохранения республики. Как сообщал «Байкал-Daily», она рассказывала о поддержке воинов СВО, открытии новых амбулаторных клиник в муниципальных образованиях, кадровой поддержке и о многом другом.

- В этом направлении, мы берём пример с нашего главы Алексея Самбуевича Цыденова, который регулярно проводит прямые эфиры. Практика будет продолжена. Мы получили неплохие отзывы, мы будем, конечно же, совершенствоваться и продолжать работать, - сообщил на брифинге заместитель Председателя Правительства РБ - руководитель Администрации Главы РБ и Правительства РБ Баир Цыренов.

На данный момент власти осуществили выборку вопросов. Всего их в обработку было взято 426 – 40% из них посвящены организации здравоохранения республики. Следующая по значимости тема - это организация общественного транспорта в Улан-Удэнской агломерации. Также обсуждались темы СВО, экономики, бизнеса, ЖКХ, туризма и т.д.

- К примеру, нам писала жительница Муйского района про стоимость дров. Оперативно с ней связался руководитель лесхоза, с ним была достигнута договорённость о поставке дров по более низкой цене. Далее мы оперативно решили вопросы по обеспечению дефицитным лекарством жительнице, которая к нам обратилась. Также некоторые были записаны на приём к врачам с узкими специальностями, - отметила заместитель руководителя администрации главы Бурятии - председатель комитета по информационной политике Ирина Доржиева.

В дальнейшем прямые эфиры планируют провести с министрами республики.

- Я думаю, что у министров более узкая специализация, также по конкретным проблемам. Они тоже интересны населению, поэтому формат будем совершенствовать, - добавил Баир Цыренов.



правительство РБ

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