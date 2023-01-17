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Улан-удэнские чиновники устроят встречи с жителями отдалённых микрорайонов

Улан-удэнские чиновники устроят встречи с жителями отдалённых микрорайонов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди смогут пожаловаться им на свои проблемы

Руководство Советского района Улан-Удэ в ближайшие две недели проведёт встречи с населением отдалённых микрорайонов (18+). В повестке – отчёт о работе районной администрации за четыре последних года – с 2018-го по 2022-ой, информация о планах на 2023-ий и ответы на вопросы от жителей.

В четверг, 19 января, в КДЦ «Кристалл» отчитаются перед жителями посёлков Стеклозавод и Вагжанова, в среду, 25-го запланирована встреча в КДЦ «Заречный» с жителями Левого берега, микрорайонов Заречный, Тулунжа и Степной, а в четверг, 26-го – Сокола, Аэропорта, Истока и Солдатского в школе № 54. Начало – в 18:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мероприятиях примут участие руководители структурных подразделений мэрии, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, фонда капитального ремонта Бурятии, ОАО «Читаэнергосбыт», центра социальной поддержки населения, управления МВД по Улан-Удэ, муниципальной жилищной инспекции, регоператора по обращению с отходами ООО «Экоальянс» и ООО «ЦАСС», которое занимается отловом бродячих собак в Советском районе.

На встречи приглашают всех желающих. Свои вопросы можно направить на электронную почту [email protected] или задать их по телефону 8 (3012) 22-75-88.
чиновники Мэрия Улан-Удэ

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