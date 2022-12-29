Она составит более 23 млн рублей
Две ветлаборатории Бурятии получат субсидию на аккредитацию в единой национальной системе. Соглашение между о предоставлении субсидии в было подписано 23 декабря.
Федеральная субсидия будет направлена в 2023 и 2024 годах, её цель – организация ветеринарного контроля в соответствии с международными требованиями. Товары, подлежащие ветеринарному контролю и предназначенные как для экспорта, так и для внутреннего рынка, должны проходить исследования в аккредитованных лабораториях.
- В июне 2022 года республика повысила свой статус в международном эпизоотическом бюро до «благополучного с вакцинацией». Это позволяет сельхозтоваропроизводителям реализовывать продукцию животного происхождения за пределы республики. Чтобы в дальнейшем способствовать экспорту за пределы Бурятии, сейчас активно работаем над аккредитацией ветеринарных лабораторий. В этом месяце аккредитацию получил Кабанский филиал ветеринарной лаборатории БУ ветеринарии «БРСББЖ». В дальнейшем планируется прохождение аккредитации ветеринарной лаборатории в Кяхтинском районе, - рассказал начальник управления ветеринарии РБ Амгалан Дармаев.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ, в рамках реализации проекта состоится капитальный ремонт помещений лабораторий, модернизация и приобретение оборудования, обучение сотрудников, а также проведение межлабораторных сличительных испытаний для гарантии беспристрастности исследований.
Ветлаборатории Бурятии получат субсидию на аккредитацию
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