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Ветлаборатории Бурятии получат субсидию на аккредитацию

Ветлаборатории Бурятии получат субсидию на аккредитацию
Власть,  Фото:пресс-служба МСХиП РБ
Она составит более 23 млн рублей

Две ветлаборатории Бурятии получат субсидию на аккредитацию в единой национальной системе. Соглашение между о предоставлении субсидии в было подписано 23 декабря.

Федеральная субсидия будет направлена в 2023 и 2024 годах, её цель – организация ветеринарного контроля в соответствии с международными требованиями. Товары, подлежащие ветеринарному контролю и предназначенные как для экспорта, так и для внутреннего рынка, должны проходить исследования в аккредитованных лабораториях.

- В июне 2022 года республика повысила свой статус в международном эпизоотическом бюро до «благополучного с вакцинацией». Это позволяет сельхозтоваропроизводителям реализовывать продукцию животного происхождения за пределы республики. Чтобы в дальнейшем способствовать экспорту за пределы Бурятии, сейчас активно работаем над аккредитацией ветеринарных лабораторий. В этом месяце аккредитацию получил Кабанский филиал ветеринарной лаборатории БУ ветеринарии «БРСББЖ». В дальнейшем планируется прохождение аккредитации ветеринарной лаборатории в Кяхтинском районе, - рассказал начальник управления ветеринарии РБ Амгалан Дармаев.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ, в рамках реализации проекта состоится капитальный ремонт помещений лабораторий, модернизация и приобретение оборудования, обучение сотрудников, а также проведение межлабораторных сличительных испытаний для гарантии беспристрастности исследований.
Бурятия ветеринария ветеринарные лаборатории сельское хозяйство субсидии

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